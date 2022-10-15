Врач посоветовал, как заснуть за одну минуту с помощью специальной техники

Как уснуть в условиях войны — вопрос, который беспокоит большинство украинцев. Делимся техникой, которая поможет уснуть если не за одну минуту, то за две точно.

Сон является одной из основных потребностей человека. Сегодня, когда обстрелы и взрывы раздаются день и ночь, а страх пропустить сигнал воздушной тревоги преследует повсюду, важно уметь засыпать быстро при любых обстоятельствах.

Известный американский врач Эндрю Томас Вейл (Andrew Thomas Weil), директор Аризонского центра интегративной медицины, автор таких книг, как «Интегративная онкология», «Интегративная» психиатрия, педиатрия, женское здоровье, ревматология, кардиология, гастро порекомендовал способ, помогающий заснуть за 1 минуту.

Чтобы уснуть через минуту, по мнению Вейла, следует использовать дыхательную методику под названием "4-7-8".

Чтобы быстро заснуть, выполните следующие шаги:

Сначала расположите язые на небе за передними верхними зубами.

Положите руку на грудь, чтобы контролировать, что вы дышите животом.

Сделайте вдох носом на четыре счета.

Задержите дыхание и сосчитайте до 7.

Выдохните через полуоткрытый рот (язык по-прежнему касается неба) на 8 счетов. То есть выдох должен получиться очень длинный со слегка свистящим звуком.

Сделайте так 4-8 раз.

После каждого выдоха совершайте произвольный перерыв.

Сразу может не получиться, нужно потренируйтесь. Начните с 2-3 повторов и увеличивайте количество повторов постепенно, добавляя ежедневно по 1 повтору. Продолжительность выполнения техники, как отмечает врач, не имеет особого значения – можно либо замедлить, либо ускорить отдельные шаги в зависимости от того, насколько вы можете задержать дыхание. Главное выдержать соотношение 4-7-8. Как предупреждает Уэйл, сразу, скорее всего, не получится научиться тому, как заснуть через минуту — для этого нужно будет попрактиковаться.

Чтобы метод засыпания за 60 секунд точно сработал, незадолго до сна нужно ограничить употребление кофеинсодержащих напитков.

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