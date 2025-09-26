Врач рекомендует выбросить эти три вещи из вашего дома / © Фото из открытых источников

Доктор Саурабх Сетхи — гастроэнтеролог из Калифорнии (США), выпускник Американского института медицинских наук (AIIMS), Гарварда и Стэнфорда, с более чем 20-летним клиническим опытом.

В своем блоге в Instagram и TikTok он акцентирует внимание на ключевой роли здоровья кишечника и его мощном влиянии на общее самочувствие. Кроме того, он объясняет сложные взаимосвязи между микробиомом кишечника и разными аспектами физического, психического и эмоционального здоровья.

Разделительные доски

Один из распространенных предметов во многих домах — пластиковые разделительные доски.

Царапины от ножей могут попадать в пищу в виде микрочастиц пластика, объясняет Сетхи. Сегодня микропластик практически повсюду: в продуктах, одежде, воде, кухонных принадлежностях и бытовых вещах.

Он попадает в организм из-за контакта с пластиковыми предметами или вместе с пищей, накапливается со временем и может вредить гормональному балансу, повышать риск болезней, вызвать сухость кожи, воспаление и колебания веса.

Риск растет с годами использования, поэтому лучшим выбором является ухоженная деревянная или бамбуковая доска. Также подойдет “гигиеническая” стеклянная доска, хотя она быстро затупляет ножи.

Сковородки

Еще один предмет кухни, от которого врач советует отказаться, — это поцарапанные или треснувшие сковородки с антипригарным покрытием. Они содержат “устойчивые химикаты” ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), которые связаны со многими заболеваниями, в том числе с онкологией.

Перфтороктановая кислота (ПФОК) и перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС) — наиболее опасные формы ПФАС. Эти синтетические вещества используются в антипригарной посуде, пенных огнетушителях и пятновыводителях, чтобы придать им водо- и грязеотталкивающие свойства.

Доктор Сетхи объясняет: “В старых сковородах часто используется ПФОК, которая связана с гормональными и репродуктивными проблемами”.

Даже современные антипригарные сковороды без ПФОК в царапинах могут выделять микрочастицы покрытия и химических примесей.

По его словам, лучшим выбором будет посуда из нержавеющей стали, чугуна или чистой керамики.

Свечи

Еще один предмет, который, по словам специалиста, не стоит держать в здоровом доме, — это обычные ароматизированные свечи.

Он объясняет, что многие из них содержат фталаты, нарушающие гормональный баланс, а парафин при горении выделяет сажу и летучие органические соединения.

Если отказаться от приятного аромата не хочется, врач советует выбирать неароматизированные свечи из соевого, кокосового или пчелиного воска.