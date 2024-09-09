Врачи назвали 15 признаков того, что вы едите мало белка: проверьте себя

Белок является важным питательным веществом, которое имеет решающее значение для различных функций организма от построения и восстановления тканей до производства ферментов и гормонов. Но многие потребляют недостаточно белка, что приводит к проблемам со здоровьем.

Вот 15 признаков того, что в вашем рационе может быть недостаточно белка.

Отек

Отек может возникнуть при потреблении недостаточного количества белка. Белок помогает поддерживать баланс жидкости в организме, а его дефицит может привести к накоплению жидкости в тканях, что приводит к отекам, особенно ногам, стопам и лодыжкам.

Если вы заметили непонятный отек, это может являться признаком того, что вы потребляете недостаточно белка.

Сниженный иммунитет

Недостаток белка может ослабить вашу иммунную систему, что сделает вас более восприимчивыми к инфекциям и болезням. Белки жизненно важны для производства антител и клеток иммунной системы. Когда потребление белка недостаточно, способность организма бороться с болезнетворными микроорганизмами снижается, что приводит к более частым заболеваниям.

Пониженная плотность костей

Белок имеет решающее значение для поддержания здоровья костей; дефицит может снизить плотность костей. Низкий уровень белка может усугубить усвоение кальция и формирование костей, увеличивая риск переломов и остеопороза. Обеспечение достаточного потребления белка имеет важное значение для крепких и здоровых костей.

Изменение веса

Внезапное непонятное изменение веса, потеря или увеличение может быть признаком дефицита белка. Белок помогает регулировать аппетит и обмен веществ; недостаточное количество может нарушить эти процессы. Вы можете потерять вес из-за потери мышечной массы или увеличить вес из-за увеличения накопления жира.

Усталость

Недостаточное потребление белка может привести к постоянной усталости и нехватке энергии. Белок является источником постоянной энергии, его дефицит может привести к уменьшению мышечной массы и общей слабости. Обеспечение достаточного потребления белка может помочь поддерживать уровень энергии в течение дня.

Замедление роста или выпадение волос

Белок является строительным материалом для волос, и его недостаточное потребление может привести к замедлению роста волос или даже их потере. Волосяным фолликулам нужен белок для производства здоровых волос; дефицит может вызвать истончение и ломкость волос. Если вы заметили, что волосы выпадают больше, чем обычно, возможно, пора оценить потребление белка.

Уменьшение мышечной массы

Одним из наиболее очевидных признаков дефицита белка является потеря мышечной массы. Белок необходим для восстановления и роста мышц, а его недостаточное количество может привести к истощению и слабости мышц. Регулярное потребление белка имеет решающее значение, особенно при физических нагрузках или силовых тренировках.

Труднее возобновление после тренировки

Если мышцам нужно больше времени, чтобы восстановиться после тренировки, возможно, вам нужно потреблять больше белка. Белок необходим для восстановления мышечных тканей, поврежденных во время тренировок, а его дефицит может задержать восстановление и привести к длительной боли. Достаточное потребление белка может помочь ускорить восстановление и повысить эффективность тренировок.

Перепады настроения

Белок играет немаловажную роль в производстве нейромедиаторов, регулирующих настроение. Нехватка белка может привести к дисбалансу этих химических веществ, вызывая перепады настроения, раздражительность и даже симптомы депрессии. Потребление достаточного количества белка может помочь стабилизировать ваше настроение и улучшить психическое здоровье.

Ломкие ногти

Слабые и ломкие ногти могут свидетельствовать о том, что вашей диете нужно больше белка. Ногти состоят из белка под названием кератин, его дефицит может привести к тому, что они станут тонкими и склонными к ломанию. Обеспечение достаточного потребления белка может помочь сохранить крепкие и здоровые ногти.

Повышенный голод

Постоянное чувство голода, даже после еды, может свидетельствовать о дефиците белка. Белок помогает оставаться сытыми и довольными; недостаточное потребление может увеличить тягу и переедание. Добавление в пищу большего количества белка может помочь контролировать аппетит и предотвратить чрезмерные перекусы.

Низкий уровень железа

Белок нужен для производства гемоглобина, молекулы кислорода в эритроцитах. Дефицит белка может привести к низкому уровню железа и анемии, что может вызвать усталость, слабость и бледность кожи. Употребление продуктов, богатых белками, может помочь поддерживать здоровый уровень железа и предотвратить анемию.

Вздутие живота

Недостаток белка может нарушить баланс жидкости в вашем теле, что приведет к вздутию живота и дискомфорту. Белок помогает регулировать движение жидкости и электролитов, а его дефицит может вызвать задержку воды и вздутие живота. Увеличение потребления белка может помочь облегчить вздутие живота и улучшить пищеварение.

Медленнее заживление кожи

Белок жизненно важен для обновления и регенерации тканей кожи. Дефицит может замедлить процесс заживления ран, порезов и ссадин, из-за чего их восстановление длится дольше. Достаточное потребление белка имеет важное значение для поддержания здоровой кожи и содействия быстрому заживлению.

Мышечные боли

Постоянные мышечные боли и судороги могут являться признаком того, что вы не получаете достаточно белка. Белок необходим для поддержания и восстановления мышц, его дефицит может привести к мышечной слабости и дискомфорту. Потребление достаточного количества белка может помочь предотвратить мышечные боли.

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