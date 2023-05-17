Врачи назвали 5 лучших продуктов для здоровья кишечника

Диетологи делятся своим списком лучших продуктов, полезных для кишечника, его микробиому.

Еда, которую вы потребляете, может играть значительную роль в работе и здоровье вашего кишечника, поэтому соблюдение диеты, употребление определенной здоровой пищи имеет решающее значение.

"Это очень важно есть, чтобы поддерживать наш кишечник здоровым, поскольку его микробиом связан со многими системами в организме", — объясняет диетология Роксана Эсани (США, Майами, Флорида).

Она отмечает, что в кишечнике существует 100 триллионов микробов, у которых много функций:

помогают лучше усваивать диетические минералы;

создают некоторые незаменимые витамины и аминокислоты;

около 70-80% наших иммунных клеток – в нашем кишечнике;

помогают пищеварению и поддерживают подвижность и регулярность;

влияют на наш мозг и настроение. Около 90% серотонина, производимого в нашем организме, также производится в нашем кишечнике.

"Если баланс этих микробов нарушится, это нанесет вред кишечнику и увеличит риск развития определенных (отрицательных) состояний здоровья", — добавляет Эхсани.

Сбалансированная диета, содержащая фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные белки и ферментированную пищу, может способствовать здоровому микробиому, что ведет к общему улучшению здоровья.

Кроме того, потребление определенной пищи может ухудшить здоровье кишечника.

"Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, добавленного сахара и нездоровых жиров может нарушить кишечную микробиому и способствовать развитию хронических заболеваний", — говорит диетология Мэгги Михальчик.

Вот 19 самых лучших продуктов для здоровья кишечника.

Кефир

Это богатый питательными веществами продукт, наполненный пробиотиками.

"Пробиотики – это хорошие бактерии, живые микроорганизмы, которые живут в вашем кишечнике (микробиоме) и могут помочь его сбалансировать и сохранить его здоровым", – говорит Эхсани.

Пробиотики в кефире способствуют здоровому пищеварению и помогают снизить риск желудочных расстройств, таких как вздутие живота, диарея или запор.

Спаржа

Доказано, что спаржа обладает рядом преимуществ для здоровья кишечника и пищеварения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, спаржа содержит уникальный углевод под названием инулин.

Инулин действует как пребиотик, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике.

"Эти полезные бактерии улучшают общее состояние кишечника, помогают пищеварению и поддерживают иммунную систему", — говорит Михальчик.

Спаржа также является хорошим источником клетчатки, которая регулирует дефекацию и предотвращает запоры.

Квашеная капуста

Квашеная капуста – это ферментированный продукт, помогающий улучшить здоровье вашего кишечника.

"Ферментированная пища полезна для здоровья, например, она поставляет полезные бактерии в кишечник", — говорит диетология.

Эти продукты уменьшают тяжесть симптомов у тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника.

Чеснок

Добавьте чеснок в свой рацион, если вы хотите иметь здоровый кишечник.

"Чеснок действует как пребиотик, который есть как пища для пробиотика", — говорит врач.

Пребиотики, по сути, способствуют росту здоровых кишечных бактерий.

Йогурт

Йогурт содержит живые бактерии, помогающие улучшить здоровье кишечника, увеличивая количество полезных микроорганизмов. Всегда ищите йогурт с надписью "живые и активные культуры", потому что они полезны для ваших кишечных бактерий. Эти живые культуры являются пробиотиками, способствующими увеличению полезных бактерий.

Напомним, рак толстой кишки часто называют "тихим убийцей" из-за его симптомов, которые трудно проявляются.

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