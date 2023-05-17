Врачи назвали 5 лучших продуктов для здоровья кишечника

Диетологи делятся своим списком лучших продуктов, полезных для кишечника, его микробиому.
Еда, которую вы потребляете, может играть значительную роль в работе и здоровье вашего кишечника, поэтому соблюдение диеты, употребление определенной здоровой пищи имеет решающее значение.
"Это очень важно есть, чтобы поддерживать наш кишечник здоровым, поскольку его микробиом связан со многими системами в организме", — объясняет диетология Роксана Эсани (США, Майами, Флорида).
Она отмечает, что в кишечнике существует 100 триллионов микробов, у которых много функций:
- помогают лучше усваивать диетические минералы;
- создают некоторые незаменимые витамины и аминокислоты;
- около 70-80% наших иммунных клеток – в нашем кишечнике;
- помогают пищеварению и поддерживают подвижность и регулярность;
- влияют на наш мозг и настроение. Около 90% серотонина, производимого в нашем организме, также производится в нашем кишечнике.
"Если баланс этих микробов нарушится, это нанесет вред кишечнику и увеличит риск развития определенных (отрицательных) состояний здоровья", — добавляет Эхсани.
Сбалансированная диета, содержащая фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные белки и ферментированную пищу, может способствовать здоровому микробиому, что ведет к общему улучшению здоровья.
Кроме того, потребление определенной пищи может ухудшить здоровье кишечника.
"Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, добавленного сахара и нездоровых жиров может нарушить кишечную микробиому и способствовать развитию хронических заболеваний", — говорит диетология Мэгги Михальчик.
Вот 19 самых лучших продуктов для здоровья кишечника.
Кефир
Это богатый питательными веществами продукт, наполненный пробиотиками.
"Пробиотики – это хорошие бактерии, живые микроорганизмы, которые живут в вашем кишечнике (микробиоме) и могут помочь его сбалансировать и сохранить его здоровым", – говорит Эхсани.
Пробиотики в кефире способствуют здоровому пищеварению и помогают снизить риск желудочных расстройств, таких как вздутие живота, диарея или запор.
Спаржа
Доказано, что спаржа обладает рядом преимуществ для здоровья кишечника и пищеварения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, спаржа содержит уникальный углевод под названием инулин.
Инулин действует как пребиотик, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике.
"Эти полезные бактерии улучшают общее состояние кишечника, помогают пищеварению и поддерживают иммунную систему", — говорит Михальчик.
Спаржа также является хорошим источником клетчатки, которая регулирует дефекацию и предотвращает запоры.
Квашеная капуста
Квашеная капуста – это ферментированный продукт, помогающий улучшить здоровье вашего кишечника.
"Ферментированная пища полезна для здоровья, например, она поставляет полезные бактерии в кишечник", — говорит диетология.
Эти продукты уменьшают тяжесть симптомов у тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника.
Чеснок
Добавьте чеснок в свой рацион, если вы хотите иметь здоровый кишечник.
"Чеснок действует как пребиотик, который есть как пища для пробиотика", — говорит врач.
Пребиотики, по сути, способствуют росту здоровых кишечных бактерий.
Йогурт
Йогурт содержит живые бактерии, помогающие улучшить здоровье кишечника, увеличивая количество полезных микроорганизмов. Всегда ищите йогурт с надписью "живые и активные культуры", потому что они полезны для ваших кишечных бактерий. Эти живые культуры являются пробиотиками, способствующими увеличению полезных бактерий.
Напомним, рак толстой кишки часто называют "тихим убийцей" из-за его симптомов, которые трудно проявляются.
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