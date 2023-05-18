Врачи назвали 8 здоровых суперпродуктов, которые вы должны есть каждый день

"Суперфуд" — это термин, обозначающий продукты, обладающие исключительными полезными свойствами. Хотя не существует формального определения питательных веществ в продуктах, чтобы их считали суперфудами, есть общепринятые нормы относительно того, что такое суперпродукт. Например, те, что содержат высокую концентрацию антиоксидантов, клетчатку или определенные жирных кислоты, полезные для здоровья. Хотя вы, возможно, считали этот термин просто модным словом, есть много причин воспринимать суперфуды всерьез.

То, что вы едите каждый день, должно быть насыщено питательными веществами.

Существует длинный список питательных веществ, которые вы должны употреблять, чтобы ваш организм работал оптимально, и некоторые из этих питательных веществ обеспечивают исключительную пользу для здоровья. К примеру, антиоксиданты снижают риск таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и некоторые виды рака, они стабилизируют свободные радикалы в организме, не давая им повредить другие клетки.

Многие фрукты и овощи считают суперпродуктами. Также некоторые белки, зерновые, орехи и семена также заслужили это звание. Чтобы получить максимальную пользу от своего рациона и поддерживать здоровье как можно лучше, вам следует ежедневно есть разнообразные суперпродукты.

Вот 8 здоровых суперпродуктов, которые вы должны есть каждый день.

Все ягоды содержат значительное количество клетчатки и антиоксидантов и универсальны в своем применении. / Фото: pixabay.com

Ягоды

Клубника, черника, малина и ежевика доступны круглый год в свежем или замороженном виде. Все ягоды содержат значительное количество клетчатки и антиоксидантов и универсальны в своем применении.

Ягоды также относительно низкокалорийны. В качестве суперпродукта ягоды содержат антиоксиданты, такие как антоцианы и ресвератрол, уменьшающие воспалительные расстройства и сердечные заболевания, а снижают риск некоторых видов рака. Ягоды можно добавить к утренней каше, фруктовому коктейлю.

Гранат

Еще один богатый антиоксидантами фрукт известен своим уникальным ароматом и ярким, сладким и терпким вкусом. Подобно ягодам, гранат содержит различные антиоксидантные соединения, обладающие широким спектром преимуществ для здоровья.

Исследования показывают, что гранат снижает АД и уровень холестерина. Также специалисты исследовали потенциальную эффективность граната в лечении рака, диабета и сердечных заболеваний.

Добавьте гранатовый сок в свой любимый рецепт смузи.

Овсянка

Овсянку также считают суперфудом. Овсянка известна содержанием клетчатки. Хотя многие продукты содержат клетчатку, в овсяной каше есть как растворимая, так и нерастворимая ее форма.

Растворная клетчатка снижает уровень холестерина в крови и улучшает насыщение, а нерастворимая способствует здоровью и регулярности пищеварения. Чтобы повысить ежедневное потребление клетчатки, замените утренний бутерброд овсяной кашицей, добавляйте овсяную муку в свою выпечку и сочетайте ее с другими суперпродуктами во время еды в течение дня.

Авокадо

Ставший безумно популярным продукт. Авокадо содержит питательные вещества.

Назовем лишь некоторые из них:

калий,

фолиевая кислота,

витамин К,

витамин Е,

13 граммов клетчатки на 200 граммов

Этот поразительный набор питательных веществ позволяет авокадо поддерживать здоровье кишечника, улучшать уровень холестерина в крови и даже уменьшить количество жира в организме. Авокадо можно растереть в пюре и добавить к тостам, нарезать кубиками в любимый салат.

Употребляйте яйца на завтрак, обед, ужин или даже во время перекусов. / Фото: pixabay.com

Яйца

Одно из лучших свойств яиц состоит в том, что их можно употреблять, как угодно: в жареном, вареном и даже сыром виде. Яйца являются источником белка. Их считают полноценным белком, поскольку продукт содержит все незаменимые аминокислоты.

Более того, яйца содержат лютеин, антиоксидант, который полезен для здоровья глаз.

Другое важное питательное вещество, содержащееся в яйцах, — это холин, необходимый для образования жиров, поддерживающих клеточную мембрану, а также компонент ацетилхолина, нейромедиатора, который, среди других функций, участвует в регуляции сердцебиения.

Употребляйте яйца на завтрак, обед, ужин или даже во время перекусов.

Шпинат

Эта зелень содержит много питательных веществ и очень мало калорий. Шпинат содержит клетчатку, витамины А и С, также является растительным источником железа и кальция.

Подобно другим суперпродуктам в этом списке, шпинат также содержит несколько различных антиоксидантов. Некоторые из этих соединений оказывают противораковое действие, а другие поддерживают здоровье глаз. Шпинат также содержит нитраты, которые могут улучшить АД и снизить риск сердечных заболеваний. Готовьте шпинат с оливковым маслом и приправами.

Оливковое масло

Хотя оливковое масло не содержит белка или углеводов, оно является отличным источником здоровых ненасыщенных жиров. Мононенасыщенные жиры в оливковом масле помогут уменьшить воспаление в организме, положительно влияют на гены, связанные с раком.

Оливковое масло также содержит фенольные соединения, обладающие мощными антиоксидантными свойствами и благотворно влияющими на здоровье артерий.

Орехи

Орехи также суперпродукт. Они наполнены белком, клетчаткой, ненасыщенными жирами и широким спектром питательных веществ. Орехи приносят пользу здоровью мозга и умственной деятельности, а также могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что также названы 5 лучших продуктов для здоровья кишечника.

Читайте также: