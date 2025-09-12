- Дата публикации
Врачи назвали продукты и специи, которые необходимо обязательно есть осенью: они укрепляют иммунитет и помогают бороться с болезнями
Врачи рассказали, что следует включать в рацион, добавлять в блюда и употреблять напитками осенью, чтобы укрепить иммунитет, снизить риск воспалительных процессов и повысить защиту организма от вирусных инфекций.
Прежде всего, стоит обратить внимание на полифенолы — натуральные соединения растительного происхождения с мощными биологически активными свойствами. Обычно они имеют яркий цвет и немного горьковатый вкус. Среди продуктов, богатых полифенолами, врачи выделяют:
гвоздику;
петрушку;
укроп;
кориандр;
черника;
баклажаны;
корицу;
куркуму;
черноплодную рябину;
семена льна;
шалфей;
мяту;
клубнику;
кофе.
Эти соединения поддерживают сердечно-сосудистую систему, активизируют иммунитет и уменьшают риск воспалительных процессов.
Для профилактики заболеваний также следует использовать прополис и пчелиное маточное молочко.
Прополис можно применять различными способами: наружно, локально, внутрь или через ингаляции — в зависимости от формы (чистый продукт, настойка, мазь, спрей или водный экстракт) и цели. К примеру, для укрепления иммунитета его обычно принимают внутрь в виде настоек или пищевых добавок.
Пчелиное маточное молочко обычно размещают под языком и ждут, пока оно полностью растворится, чтобы организм получил максимум полезных веществ.
Врачи отмечают, что осенью особенно нужны витамины A, E, D, C, а также минералы — цинк и селен.
Не забывайте и о состоянии пищеварительной системы. Чем хуже чувствуют себя жизненно важные бактерии и другие микроорганизмы кишечника, чем их меньше — тем слабее иммунитет.
Полезные бактерии не любят фастфуд, сладости и выпечку. Вместо этого они “чувствуют себя лучше” на овощах и фруктах с низким содержанием сахара. Кисломолочные продукты помогают поддерживать здоровую микрофлору и укреплять иммунитет.
Постоянные “походы в холодильник” не только добавляют лишних сантиметров на талии, но и ослабляют защитные силы организма. Лучше немного потерпеть легкий голод, чем бездумно переедать, особенно из-за низкой физической активности и повышенного риска инфекций.
Не забывайте следить за режимом сна, не забывать об общении с друзьями, регулярных прогулках и физических упражнениях, ведь это помогает иммунитету оставаться сильным.
Эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию. Если у вас есть какие-либо симптомы или беспокойство относительно здоровья, обязательно обратитесь к врачу.