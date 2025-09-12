Какие специи и продукты нужно есть осенью / © unsplash.com

Прежде всего, стоит обратить внимание на полифенолы — натуральные соединения растительного происхождения с мощными биологически активными свойствами. Обычно они имеют яркий цвет и немного горьковатый вкус. Среди продуктов, богатых полифенолами, врачи выделяют:

гвоздику;

петрушку;

укроп;

кориандр;

черника;

баклажаны;

корицу;

куркуму;

черноплодную рябину;

семена льна;

шалфей;

мяту;

клубнику;

кофе.

Эти соединения поддерживают сердечно-сосудистую систему, активизируют иммунитет и уменьшают риск воспалительных процессов.

Для профилактики заболеваний также следует использовать прополис и пчелиное маточное молочко.

Прополис можно применять различными способами: наружно, локально, внутрь или через ингаляции — в зависимости от формы (чистый продукт, настойка, мазь, спрей или водный экстракт) и цели. К примеру, для укрепления иммунитета его обычно принимают внутрь в виде настоек или пищевых добавок.

Пчелиное маточное молочко обычно размещают под языком и ждут, пока оно полностью растворится, чтобы организм получил максимум полезных веществ.

Врачи отмечают, что осенью особенно нужны витамины A, E, D, C, а также минералы — цинк и селен.

Не забывайте и о состоянии пищеварительной системы. Чем хуже чувствуют себя жизненно важные бактерии и другие микроорганизмы кишечника, чем их меньше — тем слабее иммунитет.

Полезные бактерии не любят фастфуд, сладости и выпечку. Вместо этого они “чувствуют себя лучше” на овощах и фруктах с низким содержанием сахара. Кисломолочные продукты помогают поддерживать здоровую микрофлору и укреплять иммунитет.

Постоянные “походы в холодильник” не только добавляют лишних сантиметров на талии, но и ослабляют защитные силы организма. Лучше немного потерпеть легкий голод, чем бездумно переедать, особенно из-за низкой физической активности и повышенного риска инфекций.

Не забывайте следить за режимом сна, не забывать об общении с друзьями, регулярных прогулках и физических упражнениях, ведь это помогает иммунитету оставаться сильным.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию. Если у вас есть какие-либо симптомы или беспокойство относительно здоровья, обязательно обратитесь к врачу.