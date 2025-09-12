ТСН в социальных сетях

Врачи назвали продукты и специи, которые необходимо обязательно есть осенью: они укрепляют иммунитет и помогают бороться с болезнями

Врачи рассказали, что следует включать в рацион, добавлять в блюда и употреблять напитками осенью, чтобы укрепить иммунитет, снизить риск воспалительных процессов и повысить защиту организма от вирусных инфекций.

Какие специи и продукты нужно есть осенью

Какие специи и продукты нужно есть осенью / © unsplash.com

Прежде всего, стоит обратить внимание на полифенолы — натуральные соединения растительного происхождения с мощными биологически активными свойствами. Обычно они имеют яркий цвет и немного горьковатый вкус. Среди продуктов, богатых полифенолами, врачи выделяют:

  • гвоздику;

  • петрушку;

  • укроп;

  • кориандр;

  • черника;

  • баклажаны;

  • корицу;

  • куркуму;

  • черноплодную рябину;

  • семена льна;

  • шалфей;

  • мяту;

  • клубнику;

  • кофе.

Эти соединения поддерживают сердечно-сосудистую систему, активизируют иммунитет и уменьшают риск воспалительных процессов.

Для профилактики заболеваний также следует использовать прополис и пчелиное маточное молочко.

Прополис можно применять различными способами: наружно, локально, внутрь или через ингаляции — в зависимости от формы (чистый продукт, настойка, мазь, спрей или водный экстракт) и цели. К примеру, для укрепления иммунитета его обычно принимают внутрь в виде настоек или пищевых добавок.

Пчелиное маточное молочко обычно размещают под языком и ждут, пока оно полностью растворится, чтобы организм получил максимум полезных веществ.

Врачи отмечают, что осенью особенно нужны витамины A, E, D, C, а также минералы — цинк и селен.

Не забывайте и о состоянии пищеварительной системы. Чем хуже чувствуют себя жизненно важные бактерии и другие микроорганизмы кишечника, чем их меньше — тем слабее иммунитет.

Полезные бактерии не любят фастфуд, сладости и выпечку. Вместо этого они “чувствуют себя лучше” на овощах и фруктах с низким содержанием сахара. Кисломолочные продукты помогают поддерживать здоровую микрофлору и укреплять иммунитет.

Постоянные “походы в холодильник” не только добавляют лишних сантиметров на талии, но и ослабляют защитные силы организма. Лучше немного потерпеть легкий голод, чем бездумно переедать, особенно из-за низкой физической активности и повышенного риска инфекций.

Не забывайте следить за режимом сна, не забывать об общении с друзьями, регулярных прогулках и физических упражнениях, ведь это помогает иммунитету оставаться сильным.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию. Если у вас есть какие-либо симптомы или беспокойство относительно здоровья, обязательно обратитесь к врачу.

