Врачи назвали простой цветочный чай, который полезен для нашего сердца и ухаживает за кожей

Большинство украинцев любят пить чаи. Поэтому, если вы хотите не только насладиться вкусом, но и извлечь пользу для своего организма, попробуйте один цветочный чай. Он очень полезен для сердца и сосудов.

Речь идет о чае из красного клевера. Этот напиток готовят из листьев и цветов растений. Они содержат большое количество изофлавонов, являющихся эстрогеноподобными соединениями, витаминами и минералами, в частности, витамина С, калия, кальция, магния и фосфора.

Зачем пить чай из клевера? В первую очередь, говорят врачи, он обладает противовоспалительными свойствами, а еще содержит ряд иммуностимулирующих питательных веществ и минералов, которые помогают улучшить состояние псориазы, экземы, различных раздражений на коже.

Благодаря наличию эстрогеноподобных соединений чай из клевера дополнительно помогает укрепить кости. В нем содержится большое количество кальция и других минералов, необходимых при борьбе с остеопорозом.

Исследования также показали, что чай из красного клевера активно снижает уровень "плохого холестерина" (ЛПНП) в организме. Напомним, что он вызывает такие серьезные состояния как атеросклероз, инсульт, инфаркт, различные сердечно-сосудистые заболевания.

Если регулярно пить этот цветочный чай, можно значительно уменьшить нагрузку на сердце, ведь напиток известен своими разжижающими свойствами. А это в свою очередь предотвращает риск образования тромбов.

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