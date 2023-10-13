Врачи назвали самую полезную кашу для женщин, которую нужно есть как можно чаще

Какая каша самая полезная для здоровья организма, особенно для женщин, а какую есть не стоит – врачи ответили.

Мы еще с детства привыкли к тому, что каша очень полезна для нашего здоровья, поэтому ее нужно есть каждый день. Обычно мы готовим себе это блюдо из тех круп, которые больше всего любим и не очень задумываемся об их пользе. Нутрициологи Керри Торренс рассказала для ВВС, насколько полезны некоторые каши, которые мы едим каждый день.

Чем полезна гречка

Согласно результатам исследований ученых, гречку считают самой полезной для здоровья человека. Среди круп, содержащих антиоксиданты, она занимает первое место. Также гречка не содержит глютена, вызывающего сильную аллергическую реакцию. В составе круп очень много клетчатки, сложных углеводов, витаминов, содержится фолиевая и пантотеновая кислота, которые полезны для предупреждения сердечных заболеваний.

Гречка из других продуктов питания на первом месте по содержанию D-хироинозита. Это вещество, нормализующее уровень сахара в крови. Поэтому гречневая каша очень полезна для тех, кто имеет заболевание диабетом. Эту крупу нужно употреблять женщинам, поскольку антиоксиданты обеспечивают должную работу яичников и баланс женских половых гормонов. Потому Керри Торренс считает гречку самой полезной для женщин.

Зеленая гречка самая полезная из всех круп, поскольку в ней сохраняется максимальное количество питательных веществ. Мы привыкли употреблять обжаренную гречку, которая также очень богата витаминами. Крупа очень полезна из-за высокого содержания железа и белка.

Какая польза овсянки для здоровья

Здесь следует подчеркнуть, что самая полезная овсянка не быстрого приготовления, потому что она неоднократно подвергалась термической обработке, а именно из цельных зерен, которые нужно варить. Врачи вообще не советуют употреблять овсянку быстрого приготовления, поскольку она может быть вредна для здоровья.

Что же такого полезного в овсянке, за что ее так любят по всему миру? Овсяное зерно богато содержанием витаминов, клетчатки, микроэлементов, железа и антиоксидантов. Овсянка имеет низкий гликемический индекс, поэтому очень полезна для крови и стройной фигуры. Содержащийся в овсе бета-глюкан нормализует уровень холестерина и снижает риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Также овсяная каша очень полезна для кишечника, поскольку способствует росту полезной микрофлоры. Также она дает ощущение насыщения в течение длительного времени.

Если хотите получить максимальную пользу утром, тогда врачи рекомендуют на завтрак есть овсянку, она запускает пищеварительные процессы, улучшает здоровье печени и кишечника. Также обеспечивает стабильно эффективную работу щитовидной железы.

Чем полезна перловка

Перловая крупа также очень богата бета-глюканом, поэтому полезна для метаболизма и обеспечивает длительную насыщенность пищей. В этой крупе содержится очень много витаминов В и К, необходимых для нормальной работы сердца и сосудов. Эту кашу считают самой полезной для сердца. Если ее употреблять регулярно, снизится риск образования тромбов и холестериновых бляшек. Перловка также очень богата пищевыми волокнами. Она долго переваривается организмом, поэтому на длительный срок насыщает, при этом не повышая уровень сахара в крови.

Также полезными считаются кукурузная и льняная крупа, пшено и бурый рис. Самой вредной считается манная каша, от которой нет никакой пользы, а вот лишних килограммов к вашей фигуре она может добавить.

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