Врачи назвали витамины, которые нельзя пить перед сном: гарантирована бессонница

Какие витамины очень нежелательно пить перед сном и почему — в материале ТСН.ua
Американские врачи назвали витамины, которые лучше не употреблять перед сном и объяснили почему
- Витамин С лучше не употреблять перед сном. По словам врача Уитни Стюарт, прием витамина C на ночь может привести к негативным последствиям для организма, а именно, усугубить проблемы с кислотным рефлюксом и вызвать расстройство желудка». «Витамин C следует принимать во время еды, а не натощак».
- Следует воздержаться от приема перед сном такого популярного витамина как D. Он замедляет естественную выработку гормона сна – миелатонина. Обнаружена обратная зависимость между этим витамином и мелатонином. В результате приема витамина D на ночь человеку светит бессонница.
- Подобное действие на гормоны сна оказывают витамины группы В. Поэтому специалист по внутренним болезням Дэвид Калпеппер призвал не пить их на ночь. Кроме воздействия на мелатонин, витамины группы В активизируют работу нервной системы, возбуждают организм, что обычно не может не сказаться на сне.
Читайте также: