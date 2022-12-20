Врачи назвали витамины, которые нельзя пить перед сном: гарантирована бессонница

Какие витамины очень нежелательно пить перед сном и почему — в материале ТСН.ua

Американские врачи назвали витамины, которые лучше не употреблять перед сном и объяснили почему

Витамин С лучше не употреблять перед сном. По словам врача Уитни Стюарт, прием витамина C на ночь может привести к негативным последствиям для организма, а именно, усугубить проблемы с кислотным рефлюксом и вызвать расстройство желудка». «Витамин C следует принимать во время еды, а не натощак». Следует воздержаться от приема перед сном такого популярного витамина как D. Он замедляет естественную выработку гормона сна – миелатонина. Обнаружена обратная зависимость между этим витамином и мелатонином. В результате приема витамина D на ночь человеку светит бессонница. Подобное действие на гормоны сна оказывают витамины группы В. Поэтому специалист по внутренним болезням Дэвид Калпеппер призвал не пить их на ночь. Кроме воздействия на мелатонин, витамины группы В активизируют работу нервной системы, возбуждают организм, что обычно не может не сказаться на сне.

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