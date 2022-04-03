Врачи «Охматдета» достали обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки

Обломок снаряда прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга.

Врачи НДСЛ «Охматдет» достали обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки. Ребенок получил ранение, когда в дом его семьи в Николаевской области попал снаряд кафиров, передает Минздрав.

29 марта врачи детской больницы «Охматдет» прооперировали 13-летнюю Софию. Из ее головы медики извлекли обломок снаряда, который прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга.

Пациентка получила ранения 5 марта во время российских обстрелов в Николаевской области. Три недели София проходила лечение в Николаеве. В конце марта девушка с матерью смогли попасть в «Охматдет».

Охматдет

Минздрав выражает благодарность всем врачам, фармацевтам и медицинским работникам в Украине, которые, несмотря на сверхсложные условия, бессонницу и угрозу жизни, продолжают работать и спасают людей.

Напоминаем, что аптечные заведения Украины обязаны принимать и электронные и бумажные рецепты на лекарственные средства, в частности – на препараты из программы «Доступные лекарства» и инсулины.

Важную информацию для тех, кто получает медикаменты по программе «Доступные лекарства», сообщили в Минздраве.

Для более простого доступа пациентов к жизненно необходимым лекарствам в порядок реализации программы внесен ряд изменений. С изменениями можно ознакомиться выше, в инфографике.