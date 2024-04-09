Врачи перечислили лучшие перекусы, которые помогают снизить уровень сахара в крови

Ученые уже давно утверждают, что с помощью правильных перекусов в поздний вечерний час можно стабилизировать уровень глюкозы в крови и предотвратить ее резкое падение ночью.

Американская диабетическая ассоциация (ADA) показывает, что потребление неких товаров перед сном помогает организму еще лучше контролировать уровень сахара в крови, снижая нездоровое желание перекусить рафинированными углеводами.

Врачи уверены, хотя существует совсем немного полезных перекусов в поздний вечерний час, однако можно выделить варианты, в которых содержатся полезные жиры и ограниченное количество сложных углеводов. А еще у них достаточно много белков. Благодаря этим свойствам они позволяют ограничивать всплески уровня глюкозы ночью и оказывают положительное влияние на снижение уровня сахара утром.

По словам специалистов, существует эффект резкого падения уровня сахара, который происходит примерно в 2-3 часа ночи. Организм на это реагирует тем, что высвобождает гормоны, помогающие снова повысить этот уровень. Однако они могут выделяться сразу в слишком большом количестве, что вызывает утром повышенный уровень сахара.

Вот какие продукты врачи называют лучшими вариантами вечернего перекуса для снижения и стабилизации сахара в крови:

вареное яйцо – считается лучшим источником белка, а еще замедляет выделение сахара в кровь сразу после еды;

– считается лучшим источником белка, а еще замедляет выделение сахара в кровь сразу после еды; орехи — грецкие, миндаль, арахис богаты витаминами, полезными жирами и минералами, они не только стабилизируют уровень глюкозы, но и снижают количество "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности), способного блокировать артерии;

— грецкие, миндаль, арахис богаты витаминами, полезными жирами и минералами, они не только стабилизируют уровень глюкозы, но и снижают количество "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности), способного блокировать артерии; некрахмалистые овощи — помидоры черри, сырая морковь, огурцы можно назвать одним из лучших вариантов перекусов за диабетом, они содержат калорий, жиров и углеводов, но богаты минералами и витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, чем улучшают функционирование кишечника и сердца;

— помидоры черри, сырая морковь, огурцы можно назвать одним из лучших вариантов перекусов за диабетом, они содержат калорий, жиров и углеводов, но богаты минералами и витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, чем улучшают функционирование кишечника и сердца; арахисовое масло и нарезанное яблоко – если разрезать одно яблоко и добавить небольшое количество арахисового масла, то получится отличная перекус с высоким содержанием белка, полезными жирами и клетчаткой. Также в яблоках есть витамины, минералы и антиоксиданты.

А еще отличным вариантом позднего вечернего перекуса может стать натуральный греческий йогурт. Он содержит белок и большое количество кальция. При этом такой продукт очень полезен не только при сахарном диабете.

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