Врачи посоветовали людям после 60-ти забыть эти продукты и привычки: что нужно есть в таком возрасте

Правила питания после 60-ти: какие продукты лучше не есть и что нужно употреблять в таком возрасте, какие привычки следует забыть навсегда, чтобы не навредить здоровью.

Диетологи рекомендуют для каждого периода жизни формировать новые привычки в питании. Поскольку продукты, которые человек употребляет в сорок лет, в шестьдесят могут нанести вред здоровью. Поэтому людям после 60-ти лет стоит забыть о некоторых продуктах, потому что они лишь ухудшают состояние здоровья.

Какие продукты нельзя есть после 60-ти лет

Американская диетологиня Бланка Гарсиа назвала список продуктов, которые нужно исключить из рациона людям в 60 лет, чтобы оставаться здоровыми.

Следует сократить употребление или полностью отказаться от продуктов, подвергшихся высокой степени обработки. Это такие как полуфабрикаты, чипсы, выпечка и мороженое.

По словам диетолога, в таких продуктах практически нет питательных веществ, способствующих восстановлению ткани на клеточном уровне. Зато у них очень большое содержание рафинированного сахара и углеводов, красителей и добавок, вредных для здоровья. Потребление таких продуктов приводит к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме.

Эксперт не советует полностью отказываться от углеводов, советует просто выбирать полезные альтернативные варианты. Например, это могут быть макароны твердых сортов пшеницы, коричневый рис и цельнозерновой хлеб. Эти продукты снабдят организм клетчаткой. Также следует употреблять полезный растительный белок, содержащийся в чечевице, фасоли и грибах.

Диетолог рекомендует ограничить употребление поваренной соли до 10 г в день. Ведь злоупотребление продуктами, имеющими большое содержание соли, может привести к повышению давления, затруднению работы сердца и задержке жидкости в организме.

Что нужно есть людям после 60-ти: правила питания

Максимально разнообразное питание. Для организма в этом возрасте нужны белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества в достаточном количестве. Рацион должен сочетаться с энергетической сбалансированностью: калорийность пищи должна соответствовать энергозатратам организма. Поскольку с возрастом физическая активность уменьшается, возникает склонность к набору веса, поэтому калорийность также следует уменьшить. Следует снизить количество животных жиров, входящих в состав мясных продуктов. Можно употреблять мясо птицы в отварном виде. В питание должна входить нежирная рыба: морская или речная, которую следует употреблять в отварном или запеченном виде. Очень важный в таком возрасте режим питания – это 4 раза в день. Первый завтрак должен содержать 25% от общего количества калорий в сутки, второй – 15%, обед – 35%, ужин – 25%. Последний прием пищи должен быть за 2 часа до сна. Необходимо тщательно пережевывать пищу. Врачи рекомендуют делать не менее 20-ти жевательных движений, прежде чем проглотить пищу. Процесс насыщения проходит гораздо быстрее в таком случае, а количество употребляемой пищи уменьшается в 3 раза. Нельзя резко ограничивать потребление белков животного происхождения, потому что они содержат незаменимые аминокислоты. Людям после 60 лет лучше употреблять молочные и рыбные продукты, они легко перевариваются, лучше усваиваются и имеют при этом высокую ценность. Например, молоко содержит почти все необходимые вещества для организма человека, этот продукт сбалансирован от природы, поэтому очень полезен. Нельзя есть всухомятку, редкие блюда, приготовленные на мясных, рыбных, овощных или грибных отварах способствуют выделению желудочного сока. Поэтому супа будет вполне достаточно, чтобы переварить вторые блюда из мяса, рыбы или картофеля. Сладости нужно есть в ограниченном количестве в конце обеда, тогда сахар легче усвоится организмом. Нужно есть больше свежих овощей и фруктов, они имеют необходимые для организма витамины, минералы, органические кислоты и клетчатку. Фрукты и овощи улучшают пищеварительные процессы, нормализуют метаболизм и кислотно-щелочной баланс. Необходимо пить достаточное количество воды и избегать обезвоживания. Из напитков можно выбрать черный и зеленый чай. Зеленый чай защищает от заболевания атеросклерозом, но его нужно пить без сахара. Лучше употреблять с медом или сухофруктами. Зеленый чай снижает давление, укрепляет сосуды, оказывает антибактериальное действие и продлевает жизнь.

О каких привычках стоит забыть после 60-ти лет

Занятие спортом. Не стоит заниматься активными видами спорта. Это должны быть упражнения средней интенсивности: можно просто гулять по свежему воздуху или ходить в бассейн. Занятия средней интенсивности должны быть в графике не менее одного раза в неделю.

Не стоит заниматься активными видами спорта. Это должны быть упражнения средней интенсивности: можно просто гулять по свежему воздуху или ходить в бассейн. Занятия средней интенсивности должны быть в графике не менее одного раза в неделю. Мало спать. Тем, кому шестьдесят лет и больше, нужно спать 8-9 часов в сутки. Поскольку недосыпание способствует постоянной усталости, увеличению веса и рассеянности.

Тем, кому шестьдесят лет и больше, нужно спать 8-9 часов в сутки. Поскольку недосыпание способствует постоянной усталости, увеличению веса и рассеянности. Забывать о прививках. Так как с возрастом иммунитет слабеет, то нужно тщательно следить за своим здоровьем. Следует вакцинироваться от гриппа и других вирусных заболеваний. О том, какие прививки вам нужны, лучше проконсультироваться со своим домашним врачом.

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