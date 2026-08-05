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Врачи предупредили: привычка спать с включенным вентилятором может незаметно вредить вашему здоровью
В жаркие летние ночи вентилятор становится подлинным спасением. Он помогает быстрее заснуть, создает приятную прохладу и скрадывает посторонние шумы.
Но безопасно ли оставлять его включенным до самого утра? Врачи говорят: все зависит от вашего здоровья и того, как именно вы пользуетесь вентилятором.
Что происходит с организмом, когда вы спите с вентилятором
Сам по себе вентилятор не опасен. Он не вызывает простуды, ведь причиной простудных заболеваний вирусы, а не поток прохладного воздуха. В то же время длительное направление холодного воздуха на тело может вызвать ряд неприятных симптомов у чувствительных людей.
Может пересушивать слизистые
Постоянный поток воздуха иссушает слизистую носа, рта и горла. Поэтому организм начинает производить больше слизи, что может привести к:
заложенности носа;
перение в горле;
утреннего кашля;
головной боли.
Особенно это касается людей, спящих с открытым ртом или имеющих проблемы с синусами.
Вентилятор может ухудшить аллергию
Если на лопастях вентилятора накопилась пыль, она разносится по всей комнате вместе с пыльцой растений, шерстью домашних животных и другими аллергенами.
В результате могут появиться:
чихание;
зуд в носу;
слезотечение;
заложенность носа;
обострение астмы.
Поэтому врачи рекомендуют регулярно очищать вентилятор от пыли и поддерживать чистоту в спальне.
Почему после сна может болеть шея или спина
Если вентилятор всю ночь дует непосредственно на тело, мышцы могут охлаждаться и напрягаться. Утром это иногда проявляется:
болью в шее;
скованностью плеч;
дискомфортом в спине;
мышечными спазмами.
Особенно часто это случается, если вентилятор направлен на один участок тела в течение нескольких часов.
Глаза и кожа могут стать сухими
Люди, носящие контактные линзы или имеющие синдром сухого глаза, могут просыпаться с раздражением глаз. Также продолжительный поток воздуха способен пересушивать кожу, особенно если в комнате низкая влажность.
Но есть и преимущества
Несмотря на возможные недостатки, для многих людей вентилятор остается отличным способом комфортнее спать.
Его преимущества:
помогает охладить тело;
облегчает засыпание в жару;
обеспечивает циркуляцию воздуха;
создает так называемый «белый шум», маскирующий посторонние звуки и улучшающий качество сна.
Как безопасно пользоваться вентилятором ночью
Чтобы получить максимум пользы и избежать дискомфорта, врачи советуют:
не направлять вентилятор прямо на лицо или тело;
использовать режим поворота (осцилляции);
регулярно очищать лопасти от пыли;
по возможности использовать увлажнитель воздуха;
пить достаточно воды, если воздух в комнате сухой.
Для большинства здоровых людей спать с включенным вентилятором безопасно. Более того, он может сделать сон более комфортным в жаркие ночи. Однако людям с аллергией, астмой, хроническими заболеваниями носоглотки или синдромом сухого глаза следует пользоваться им более осторожно. Лучший вариант — не направлять поток воздуха непосредственно на себя и регулярно чистить вентилятор.
FAQ
Можно ли спать с включенным вентилятором всю ночь?
Да, большинству людей это не вредит. В то же время вентилятор не должен дуть прямо на тело или лицо. Если после сна вы регулярно ощущаете сухость в горле, заложенность носа или боли в мышцах, следует изменить направление воздуха или сократить время его работы.
Может ли вентилятор вызвать простуду?
Нет. Вентилятор не является причиной простуды, поскольку простудные заболевания вызывают вирусы. Однако он может пересушивать слизистые и усугублять симптомы аллергии или уже имеющихся заболеваний дыхательных путей, из-за чего люди иногда ошибочно связывают плохое самочувствие именно с вентилятором.