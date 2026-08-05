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ТСН в социальных сетях

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Врачи предупредили: привычка спать с включенным вентилятором может незаметно вредить вашему здоровью

В жаркие летние ночи вентилятор становится подлинным спасением. Он помогает быстрее заснуть, создает приятную прохладу и скрадывает посторонние шумы.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Можно ли спать с включенным вентилятором

Можно спать с включенным вентилятором / © pexels.com

Но безопасно ли оставлять его включенным до самого утра? Врачи говорят: все зависит от вашего здоровья и того, как именно вы пользуетесь вентилятором.

Что происходит с организмом, когда вы спите с вентилятором

Сам по себе вентилятор не опасен. Он не вызывает простуды, ведь причиной простудных заболеваний вирусы, а не поток прохладного воздуха. В то же время длительное направление холодного воздуха на тело может вызвать ряд неприятных симптомов у чувствительных людей.

Может пересушивать слизистые

Постоянный поток воздуха иссушает слизистую носа, рта и горла. Поэтому организм начинает производить больше слизи, что может привести к:

  • заложенности носа;

  • перение в горле;

  • утреннего кашля;

  • головной боли.

Особенно это касается людей, спящих с открытым ртом или имеющих проблемы с синусами.

Вентилятор может ухудшить аллергию

Если на лопастях вентилятора накопилась пыль, она разносится по всей комнате вместе с пыльцой растений, шерстью домашних животных и другими аллергенами.

В результате могут появиться:

  • чихание;

  • зуд в носу;

  • слезотечение;

  • заложенность носа;

  • обострение астмы.

Поэтому врачи рекомендуют регулярно очищать вентилятор от пыли и поддерживать чистоту в спальне.

Почему после сна может болеть шея или спина

Если вентилятор всю ночь дует непосредственно на тело, мышцы могут охлаждаться и напрягаться. Утром это иногда проявляется:

  • болью в шее;

  • скованностью плеч;

  • дискомфортом в спине;

  • мышечными спазмами.

Особенно часто это случается, если вентилятор направлен на один участок тела в течение нескольких часов.

Глаза и кожа могут стать сухими

Люди, носящие контактные линзы или имеющие синдром сухого глаза, могут просыпаться с раздражением глаз. Также продолжительный поток воздуха способен пересушивать кожу, особенно если в комнате низкая влажность.

Но есть и преимущества

Несмотря на возможные недостатки, для многих людей вентилятор остается отличным способом комфортнее спать.

Его преимущества:

  • помогает охладить тело;

  • облегчает засыпание в жару;

  • обеспечивает циркуляцию воздуха;

  • создает так называемый «белый шум», маскирующий посторонние звуки и улучшающий качество сна.

Как безопасно пользоваться вентилятором ночью

Чтобы получить максимум пользы и избежать дискомфорта, врачи советуют:

  • не направлять вентилятор прямо на лицо или тело;

  • использовать режим поворота (осцилляции);

  • регулярно очищать лопасти от пыли;

  • по возможности использовать увлажнитель воздуха;

  • пить достаточно воды, если воздух в комнате сухой.

Для большинства здоровых людей спать с включенным вентилятором безопасно. Более того, он может сделать сон более комфортным в жаркие ночи. Однако людям с аллергией, астмой, хроническими заболеваниями носоглотки или синдромом сухого глаза следует пользоваться им более осторожно. Лучший вариант — не направлять поток воздуха непосредственно на себя и регулярно чистить вентилятор.

FAQ

Можно ли спать с включенным вентилятором всю ночь?

Да, большинству людей это не вредит. В то же время вентилятор не должен дуть прямо на тело или лицо. Если после сна вы регулярно ощущаете сухость в горле, заложенность носа или боли в мышцах, следует изменить направление воздуха или сократить время его работы.

Может ли вентилятор вызвать простуду?

Нет. Вентилятор не является причиной простуды, поскольку простудные заболевания вызывают вирусы. Однако он может пересушивать слизистые и усугублять симптомы аллергии или уже имеющихся заболеваний дыхательных путей, из-за чего люди иногда ошибочно связывают плохое самочувствие именно с вентилятором.

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