Врачи предупреждают об опасности одного из самых популярных видов обуви: лучше не ходить в них слишком долго

Почему нельзя долго ходить в шагах / © unsplash.com

Однако мода сделала свое: сегодня кроксы носят все — от медиков, которым нужна легкая обувь на долгие смены, до студентов, которые ценят комфорт. Даже фэшн-блоггеры умело вплетают их в стильные луга. Но за этой популярностью скрывается важный нюанс, о котором мало кто задумывается.

Врачи, опрошенные изданием Foot&Ankle Clinic, предупреждают: постоянное ношение кроксов может быть вредным.

В отличие от кроссовок или качественных сандалий, кроксы почти не поддерживают пятку и не обеспечивают сопротивления своду стопы. Они удобны, но не способствуют правильному положению ноги во время ходьбы. Длительное ежедневное ношение может вызвать боль в стопах, усталость икроножных мышц, а со временем даже метатарзалгию — боль в передней части стопы, или бурсит — воспаление суставных сумок.

Еще один минус кроксов — материал. Их изготовляют из специального пластика, который практически не дышит. В жаркую погоду ноги у них сильно потеют, создавая благоприятную среду для мозолей, натоптышей и грибковых инфекций. Для людей с чувствительной кожей или проблемными ногтями риски еще больше. И, конечно, неприятный запах до конца дня — частое явление.

Когда кроксы действительно уместны

Кроксы можно носить, но следует делать это осторожно и по назначению. Наиболее подходящие случаи:

поход на пляж или в бассейн;

работа в саду или в огороде;

короткие прогулки по двору;

поездка на дачу.

Для длительных прогулок по городу или активному дню лучше выбирать обувь с хорошей амортизацией, надежной фиксацией пятки и поддержкой свода стопы.