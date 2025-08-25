- Дата публикации
Врачи предупреждают об опасности одного из самых популярных видов обуви: лучше не ходить в них слишком долго
Кроксы мгновенно узнаваемы благодаря своей яркости, легкости, характерным отверстиям сверху и ремешку сзади. Они появились в 2002 году как идеальная обувь для водного отдыха — ноги не скользили по влажной поверхности, а обувь быстро высыхала после контакта с водой.
Однако мода сделала свое: сегодня кроксы носят все — от медиков, которым нужна легкая обувь на долгие смены, до студентов, которые ценят комфорт. Даже фэшн-блоггеры умело вплетают их в стильные луга. Но за этой популярностью скрывается важный нюанс, о котором мало кто задумывается.
Врачи, опрошенные изданием Foot&Ankle Clinic, предупреждают: постоянное ношение кроксов может быть вредным.
В отличие от кроссовок или качественных сандалий, кроксы почти не поддерживают пятку и не обеспечивают сопротивления своду стопы. Они удобны, но не способствуют правильному положению ноги во время ходьбы. Длительное ежедневное ношение может вызвать боль в стопах, усталость икроножных мышц, а со временем даже метатарзалгию — боль в передней части стопы, или бурсит — воспаление суставных сумок.
Еще один минус кроксов — материал. Их изготовляют из специального пластика, который практически не дышит. В жаркую погоду ноги у них сильно потеют, создавая благоприятную среду для мозолей, натоптышей и грибковых инфекций. Для людей с чувствительной кожей или проблемными ногтями риски еще больше. И, конечно, неприятный запах до конца дня — частое явление.
Когда кроксы действительно уместны
Кроксы можно носить, но следует делать это осторожно и по назначению. Наиболее подходящие случаи:
поход на пляж или в бассейн;
работа в саду или в огороде;
короткие прогулки по двору;
поездка на дачу.
Для длительных прогулок по городу или активному дню лучше выбирать обувь с хорошей амортизацией, надежной фиксацией пятки и поддержкой свода стопы.