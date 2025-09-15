Врачи раскрыли 20-секундный трюк, мгновенно снимающий усталость глаз от экрана

Как спасти глаза от усталости через экран мобильного телефона / © unsplash.com

Оптометристы — специалисты по проверке зрения и подбору коррекционных средств — отмечают: хотя длительное сиденье за экранами обычно не наносит необратимого вреда, оно оказывает существенное влияние на комфорт и здоровье глаз.

Одной из главных причин проблем они называют редкое моргание. Когда мы сосредоточены на экране, частота моргания может снижаться на 60%, что приводит к сухости, раздражению и быстрой усталости глаз. К этому прилагается постоянная фокусировка на близком расстоянии, что создает «рецепт» для усталости, затуманенного зрения и головных болей.

Синий свет тоже оказывает значительный эффект. Хотя его необратимый вред не доказан, эксперты утверждают, что оно может нарушать циркадный ритм (цикл сна) и усугублять общий дискомфорт глаз.

Если вы замечаете сухость, зуд или слезотечение глаз, затуманивание зрения, головные боли или трудности с переключением фокуса с близкого на дальнее, возможно это следствие длительного времени за экраном.

Метод 20-20-20 для глаз

В первую очередь, регулярные проверки зрения и консультации с врачом остаются ключевыми. Но есть и простые способы снизить цифровую нагрузку.

Полностью отказаться от экранов невозможно, однако можно планировать перерывы более осознанно. Один из самых простых методов предложила доктор София Висанджи, оптомэтрист из Нью-Йорка. Она советует соблюдать правила 20-20-20:

Каждые 20 минут работы с цифровым устройством смотрите на объект на расстоянии 20 футов (≈6 м) в течение 20 секунд.

Теоретически это просто, но легко забыть. Потому доктор Висанджи использует маленький трюк: на столе стоят песочные часы на 20 минут. Когда песок кончается, она отводит взгляд от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть.

Это не только стильный аксессуар для рабочего стола, но и эффективное упоминание о необходимости отдыха для глаз.

Другие советы