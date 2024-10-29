Врачи рассказали, как квашеная капуста влияет на организм: много пользы, но можно не всем

Квашеная капуста – популярное блюдо в осенне-зимний период. Она не только очень вкусна, но и полезна из-за естественного процесса ферментации. Можно ли регулярно есть квашеную капусту?

Как квашеная капуста влияет на организм: польза

Польза для пищеварения — пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте, снижают симптомы синдрома раздраженного кишечника, при регулярном употреблении снижается интенсивность газообразования, уменьшаются расстройства стула.

Важна для метаболизма глюкозы — при заквашивании образуется молочная кислота, которая необходима для обогащения мышечной ткани сердца. Также она участвует в метаболизме глюкозы у организма.

Нормализует уровень холестерина — клетчатка способствует не только правильной работе кишечника, но и снижению уровня "плохого" холестерина.

Поддержка иммунитета — высокое содержание витамина С является хорошей профилактикой авитаминоза, а еще нужно для синтеза коллагена, составляющего соединительные ткани организма.

Помогает держать вес под контролем – регулярное употребление квашеной капусты оказывает положительное влияние на массу тела, помогая похудеть. Все это из-за высокого количества клетчатки и достаточно низкой энергетической ценности.

Удлиняет молодость — она богата антиоксидантами и другими растительными соединениями, которые тормозят развитие хронических воспалительных процессов, поддерживая здоровье клеток.

Спасает от последствий застолья — и сама квашеная капуста и ее рассол очень полезны после употребления алкоголя, они содержат янтарную кислоту, которая выводит токсины и продукты распада этанола.

А еще в квашеной капусте много витамина А и каротина, снижающих вредное воздействие свободных радикалов, улучшая здоровье кожи.

Когда нельзя есть квашеную капусту: жалко

Квашеная капуста содержит много соли, а ее избыток приводит к задержанию воды в организме, что приводит к отекам, повышает давление, увеличивает риск мочекаменной болезни, других заболеваний почек, инфарктов и инсультов. Поэтому ее не рекомендуется употреблять людям с гипертонической болезнью, патологиями со стороны почек.

Еще один значительный недостаток этого продукта – способность повышать производство гистамина (вещество, которое организм производит во время аллергической реакции). При регулярном употреблении квашеная капуста может повышать риск развития аллергии. Ее не следует добавлять в рацион тех, у кого есть воспалительные заболевания желудка в стадии обострения или язвенная болезнь.

Помните, что даже самый полезный продукт нужно всегда употреблять в меру. Как показали исследования, квашеная капуста улучшает пищеварение, но только если есть не более 100-200 г в день. В больших количествах она может вызвать диарею.

Можно ли квашеную капусту детям

Квашеную капусту не рекомендуется вводить в рацион совсем маленьким детям, ведь она содержит много кислот и соли. Обычно врачи советуют подождать, пока малышу будет 1,5-2 года, но его предварительно нужно хорошо промыть водой. Для первой дегустации хватит 1 ст. ложки. Затем подождите 2-3 дня, наблюдая за самочувствием ребенка. Вообще, квашеную капусту разрешается давать в качестве гарнира 2-3 раза в неделю, если у малыша нет расстройства стула.

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