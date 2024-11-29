Врачи рассказали, почему следует отказаться от колбасы и сосисок

Обработанное красное мясо, в частности колбасы и сосиски, считается одним из самых вредных мясных продуктов. ВОЗ давно предостерегает от его чрезмерного потребления.

Это предупреждение касается также жареного и жирного красного мяса, но в меньшей степени. В американском журнале были опубликованы результаты исследования ученых из канадского Университета Макмастера и других университетов, которые показали, что употребление таких продуктов как сосиски, колбаса, паштет, жареный бекон, ветчина, мясные консервы значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования учёные проводили в течение девяти лет. В ходе исследования было изучено 134 297 человек из 21 страны, в частности, Бразилии, Южной Африки, Канады, Швеции и т.д.

Конечно, говорят врачи, мясо кушать можно и даже нужно, но не всякое. Употребление до трех порций белого мяса или непереработанного красного мяса в неделю не связано с серьезными проблемами с сердцем. А вот колбаса, сосиски и мясные продукты, которые уже готовыми продаются в магазине, считаются переработанными. Они и представляют угрозу.

Если вы будете употреблять более двух порций переработанного мяса в неделю, то это будет способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и может даже стать причиной преждевременной смерти. Согласно результатам исследований, постоянное присутствие этого вида мясных продуктов в рационе повышает концентрацию "плохого" холестерина в крови. А это увеличивает шанс развития атеросклероза, инфаркта, тромбоза, инсульта.

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