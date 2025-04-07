ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

Врачи рассказали, сколько можно пользоваться зубной щеткой: как часто и почему ее нужно менять

После очистки зубов на щетке может оставаться налет. Это бактериальная плёнка, которая образуется на зубах после еды и напитков. Бактерии вырабатывают кислоту, что способствует развитию кариеса.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Сколько можно пользоваться зубной щеткой

Сколько можно пользоваться зубной щеткой / © unsplash.com

Исследователи рекомендуют менять зубную щетку по крайней мере раз в три месяца. Если пренебрегать этим правилом, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

На основе научных данных через 90 дней щетки становятся менее эффективными, поскольку щетинки изнашиваются и уже не могут хорошо очистить зубы от налета.

Щетки обычно начинают терять эффективность после 40 дней использования.

«Когда это происходит, на зубах начинает накапливаться налет, что может привести к заболеваниям десен, а также серьезным проблемам, таким как сердечные инфекции и деменция», — отмечают специалисты.

Исследователи провели опрос и обнаружили, что женщины в среднем меняют зубные щетки каждые 92 дня, а мужчины — через 185 дней. Как уже было сказано, зубную щетку следует заменять минимум раз в три месяца, что касается и электрических щеток. Поэтому эксперты настаивают на важности этого правила для предотвращения проблем со здоровьем.

Дата публикации
Количество просмотров
414
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie