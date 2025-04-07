Врачи рассказали, сколько можно пользоваться зубной щеткой: как часто и почему ее нужно менять

Сколько можно пользоваться зубной щеткой / © unsplash.com

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Исследователи рекомендуют менять зубную щетку по крайней мере раз в три месяца. Если пренебрегать этим правилом, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

На основе научных данных через 90 дней щетки становятся менее эффективными, поскольку щетинки изнашиваются и уже не могут хорошо очистить зубы от налета.

Щетки обычно начинают терять эффективность после 40 дней использования.

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«Когда это происходит, на зубах начинает накапливаться налет, что может привести к заболеваниям десен, а также серьезным проблемам, таким как сердечные инфекции и деменция», — отмечают специалисты.

Исследователи провели опрос и обнаружили, что женщины в среднем меняют зубные щетки каждые 92 дня, а мужчины — через 185 дней. Как уже было сказано, зубную щетку следует заменять минимум раз в три месяца, что касается и электрических щеток. Поэтому эксперты настаивают на важности этого правила для предотвращения проблем со здоровьем.