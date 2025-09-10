Врачи советуют пить чай из этой пряности: кому он необходим прежде всего

Чай с этой пряностью очень полезен для здоровья, но не всем / © unsplash.com

Эрготерапевт Сара Бенс вместе с американским врачом Сохаибом Имтиазом советуют добавлять в чай корицу. По их словам, эта пряность веками применялась в традиционной медицине и как домашнее средство для поддержания здоровья и лечения разных недугов.

Дело в том, что корица содержит мощные антиоксидантные и противовоспалительные соединения, оказывающие многочисленные полезные эффекты для здоровья.

Чем полезен чай из корицы

Эксперты, опираясь на многочисленные исследования, выделяют шесть основных достоинств этого напитка. Особенно полезен он для белорусов, которые сталкиваются с повышенным уровнем сахара в крови, сильными менструальными болями, высоким холестерином или повышенным давлением.

Регулировка уровня сахара в крови. Врачи отмечают, что чай из корицы действует подобно инсулину, помогая снижать уровень глюкозы. Облегчение менструальных болей и кровотечений. Напиток может уменьшать интенсивность менструальных болей и сильных кровотечений, делая этот период менее болезненным. Снижение холестерина. Хотя влияние корицы на уровень холестерина до сих пор изучается, некоторые исследования демонстрируют уменьшение триглицеридов и общего холестерина. Уменьшение тошноты и рвоты. Аромат и вкус корицы помогают бороться с тошнотой — вдыхание паров во время питья чая часто приносит облегчение. Снижение АД. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что корица может способствовать снижению как систолического, так и диастолического давления. Поддержка веса и борьба с ожирением. Исследования показывают, что регулярное употребление корицы может понижать индекс массы тела, общую массу тела, окружность талии и жировую массу.

Кому следует избегать чая из корицы

Несмотря на пользу, этот напиток противопоказан определенным категориям людей:

беременным и кормящим женщинам;

людям с заболеваниями печени;

курильщикам;

пациентам, проходящим химиотерапию или принимающих противораковые препараты.

Как приготовить чай из корицы.

Существует несколько способов приготовления:

Продолжительная настойка: замочите 60 г палочек корицы в 1 л воды комнатной температуры в сутки, а затем кипятите 30 минут. Быстрый вариант: кипятите палочки корицы около 15 минут. Молотая корица: всыпьте 1–2 чайные ложки молотой корицы в заварник и залейте кипятком.

Такой чай не только согревает, но и поддерживает здоровье, улучшает самочувствие и добавляет тонус на целый день.