Вреднее алкоголя: продукты, убивающие здоровье нашей печени

Печень – главный орган, отвечающий за детоксикацию организма, поэтому важно поддерживать ее здоровье.

Алкоголь вреден для печени - это общепризнанный факт, однако есть и другие продукты, которые могут быть более вредными для этого важного органа.

Сахар

Добавленный сахар может вызвать повышение давления, хроническое воспаление, набор веса и риск диабета, что негативно влияет на здоровье печени и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, сахар стимулирует выработку жира в печени, что может привести к жировой болезни печени и диабета второго типа.

Однако сахар, содержащийся во фруктах и овощах, менее вреден и не нарушает функцию печени. Избегайте обработанных продуктов с добавленным сахаром. В частности, напитков с фруктозой, выбирайте природные источники сахара.

Обработанная еда

Ультраобработанные продукты – хот-доги, хлопья, выпечка и сладкие напитки – часто содержат добавленный сахар, нитраты, нитриты и высокий уровень натрия, которые могут негативно повлиять на работу органа. Чрезмерное потребление пищи с таким составом связано с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и фиброза.

Чтобы снизить риски, выбирайте продукты с минимальным уровнем обработки без добавленного сахара, нитратов и с меньшим содержанием соли. Например, белый хлеб следует заменить на цельнозерновой, богатый клетчаткой, а также используйте травы, уксус или приправы с низким содержанием соли и сахара.

Насыщенные жиры

По данным журнала Journal of Clinical Nutrition, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как красное мясо и жирные молочные продукты, могут повысить уровень холестерина и привести к жировой болезни печени. Накопление жира в печени может привести к воспалению и более тяжелым состояниям, таким как цирроз печени.

Жареная еда

Жареная пища, чипсы и пирожные могут перегружать печень из-за высокого содержания низкокачественных жиров. Кроме того, такая пища богата жирными кислотами омега-6, которые провоцируют воспаление. К тому же, в жареных блюдах часто много натрия и сахара, особенно в соусах и заправках.

Газированная вода

Согласно исследованию, опубликованному в World Journal of Gastroenterology, регулярное употребление газированных напитков с высоким содержанием добавленного сахара и других искусственных ингредиентов может привести к повышенному риску неалкогольной жировой болезни печени. Сочетание сахара и других добавок может нарушить способность печени перерабатывать эти вещества, что приведет к ее повреждению.

Ограничивайте употребление жареного, а для домашнего приготовления выбирайте масла, например, арахиса, авокадо, или оливковое – это полезный вариант, богатый здоровыми жирами.

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