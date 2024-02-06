Вредно и даже опасно для здоровья: эти четыре вещи нельзя носить каждый день – проверьте гардероб

Немногие задумываются, что некоторые излюбленные предметы гардероба не стоит носить каждый день, ведь они могут стать причиной проблем со здоровьем.

Согласно расчетам ученых, люди начали носить одежду около 70 тысяч лет назад, когда им пришлось переселиться в холодные места. Хотя сама одежда не сохранилась, однако ученые считают, что это были толстые шкуры животных. С течением времени вещи становились сложнее, добавлялись разнообразные аксессуары. Однако врачи утверждают, что некоторые предметы гардероба могут быть опасны для здоровья, если носить их каждый день.

Галстуки вызывают головную боль

Галстук уже давно считается символом профессионализма и элегантности. Даже в Древнем Египте некоторые люди носили на плечах кусок ткани, указывавший на их высокий статус. Ученые считают, что это тоже были своеобразные "галстуки".

В современном мире самыми популярными считаются галстуки, которые можно самостоятельно завязать 85 способами. Среди узлов особенно распространены "Пратт", "Виндзор", "Четверка".

Однако, стоит отметить, что галстук очень сдавливает шею, чем препятствует поступлению кислорода и крови в головной мозг, вызывая повышение давления и головные боли. Из-за высокого давления у человека со временем даже может развиться глаукома – это заболевание глаз, которое приводит к повреждению сетчатки и зрительного нерва.

В 2018 году ученые выяснили, что из-за галстука приток крови к мозгу уменьшается на 7,5%. Поэтому возникают такие симптомы как тошнота, головная боль, головокружение. В таком случае необходимо сразу снять аксессуар.

Высокие каблуки отрицательно влияют на суставы и спину.

Такой же эффект как галстук для мужчин имеют высокие каблуки для женщин. Они придают женщине уверенность в себе, прекрасно дополняют образ. Однако если носить такую обувь каждый день или даже через день, появляется боль в ногах, ступнях и спине. И это не удивительно, ведь вашему телу приходится прилагать немало усилий, чтобы удерживать равновесие.

Врачи предостерегают: не носите эти вещи каждый день – опасно для здоровья / Фото: Unsplash

Считается, что у некоторых женщин из-за регулярного ношения высоких каблуков может даже измениться форма стопы. К примеру, развивается бурсит, когда воспаляется суставная сумка. В таком случае требуется хирургическое вмешательство. А еще высокие каблуки нагружают поперек, поэтому начинает болеть спина.

Узкие джинсы вызывают болезни мочеполовой системы

Кое-кто любит носить узкие джинсы, чтобы показать стройную фигуру. Однако, следует отказаться от регулярного ношения такой одежды. Он сильно пережимает тело, чем вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

Прежде всего, узкие джинсы мешают кровообращению в области таза. Поэтому могут возникать болезненные ощущения в области половых органов у женщин, а у мужчин даже развивается импотенция. А еще любая узкая одежда негативно влияет на мочеполовую систему. Все потому, что он мешает свободному течению крови, вызывая повреждение нервов и мышц.

Узкие джинсы дополнительно сковывают ваши движения, чем прибавляют нагрузку на тело. Поэтому со временем появляются болезненные ощущения в ногах и других частях тела. А если женщина носит узкие джинсы с высоким каблуком, то это двойной удар по здоровью.

Рюкзаки и сумки искажают позвоночник

Хотя это аксессуары, а не одежда, но не лишним будет упомянуть, что и они отрицательно влияют на наш организм. Кое-кто пытается таскать вместе с собой тяжелые сумки или рюкзаки почти каждый день. Но с этим нужно быть осторожнее.

Тяжелые сумки прежде всего опасны тем, что во время ношения на одном плече они искажают позвоночник. А еще лямки сумок и рюкзаков сдавливают нервы и мышцы на шее, что приводит к развитию артрита (воспаление суставов).

Если перед вами стоит выбор – тяжелая сумка или рюкзак – лучше выбрать последний вариант. Рюкзаки распределяют погрузку равномернее. Однако и они не должны быть слишком тяжелыми. Также обратите внимание, что верхняя часть рюкзака не должна располагаться на уровне шеи, а нижняя — ниже поясницы. Это небезопасно для здоровья. Лучше купить ортопедический рюкзак, хотя он часто и стоит дороже.

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