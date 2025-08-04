Вредные продукты: врачи назвали опасную пищу, от которой следует отказаться в первую очередь

Входящий в перечень вредной пищи / © unsplash.com

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Прежде всего, важно исключить из своего ежедневного рациона именно эти продукты. Конечно, говорит нутрициолог Анастасия Голобородько, сразу эффекта вы не почувствуете, потому что он придет со временем. Но, употребляя эту пищу, вы значительно сокращаете свою жизнь.

Ультраобработанные продукты

Лапша быстрого приготовления, чипсы, растворимые супы и каши, сладкие газированные напитки, промышленные сосиски и колбасы, плавленые сырки, замороженная пицца, сладкие шарики на завтрак. Все это — настоящая бомба замедленного действия. Такая пища способна повредить мозг и приводит к перееданию.

Фруктозные сиропы

Они содержатся в сладких газированных напитках, соках промышленного производства. А еще их часто добавляют в печенье, промышленную выпечку, вафли, зефир, "сухие" завтраки и гранолы. Эти продукты приводят к появлению стеатоза печени, который часто называют новым "диабетом". Темпы его распространения неприятно удивляют.

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Трансжиры

В них можно также включить и рафинированное масло. Это молекулярно измененные гидрогенизированные, рафинированные, дезодорированные и отбеленные жиры, обычно имеющие растительное происхождение. Переваривание молекулярно измененных жиров приводит к крайне нежелательным процессам в организме.

Глифосат-ассоциированные ГМО

В целом, говорит эксперт, ГМО не вредно, ведь оно, по своей сути, является той же селекцией. Однако, отмечает Анастасия, глифосат является гербицидом, которым часто возделывают поля массовых культур (в частности, сои, дешевой пшеницы, рапса, кукурузы). Официально его называют "чрезвычайно канцерогенным", а еще он негативно влияет на работу лимфатической системы.

Различные подсластители

Хотя, говорит Голобородько, есть и довольно приличные варианты, в частности, эритрит, мальтитол, тагатоза, монк фрут, стевия, однако классические (сукразола, аспартам) очень сильно бьют по микробиоту и нарушают толерантность к глюкозе.

Статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к каким-либо действиям или рекомендацией по лечению.

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