Время для ежевики: польза ягоды, кому нужно быть осторожным

Ежевика: польза и вред

Когда речь идет о летних ягодах, первой на ум часто приходит малина. Однако именно в конце лета, в июле-августе, в Украине наступает время ежевики. В зависимости от сорта сезон ее сбора может длиться с конца июня и вплоть до сентября, однако самый массовый сбор приходится именно на август.

Именно в этот период ягода является наиболее доступной и качественной. В отличие от ранних или поздних урожаев, августовская ежевика достигает своей полной зрелости, что гарантирует максимальное содержание витаминов и насыщенный вкус. Также, в пик сезона, цены на нее, как правило, самые низкие.

Важно учесть, что ежевика — ягода нежная. Ее собирают, когда она полностью созрела и мягкая, поэтому для транспортировки она не очень пригодна. Чтобы получить максимум пользы и наслаждения, его следует покупать свежим, желательно на местных рынках, и употреблять сразу.

Хотя ежевика не имеет в украинской культуре такого же символического веса, как калина или малина, ее польза известна издавна. Древние врачи использовали ее сок для лечения нервных расстройств. Сегодня мы знаем, что ежевика является ценным источником антиоксидантов, улучшающих память и общую работу мозга.

Ежевика — это не просто вкусная летняя ягода, а настоящая сокровищница питательных веществ, витаминов и антиоксидантов. Благодаря своему богатому составу она на протяжении веков использовалась не только в кулинарии, но и в народной медицине. Современные научные исследования лишь подтверждают его целебные свойства, но, как и любой продукт, ежевика имеет свои противопоказания.

Польза ежевики для здоровья

Витаминный заряд и поддержание иммунитета.

Ежевика — настоящий чемпион по содержанию витамина С: только один стакан ягод обеспечивает половину суточной нормы. Этот витамин является мощным иммуностимулятором, помогает организму бороться с инфекциями и участвует в образовании коллагена, который так важен для здоровья кожи и сосудов. Также ежевика может похвастаться большим количеством биофлавоноидов — соединений с мощными противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Это делает ежевику превосходной поддержкой для иммунитета и помогает в профилактике онкозаболеваний, замедляя развитие раковых опухолей и разных новообразований.

Здоровье сердца, сосудов и костей.

Ягоды ежевики являются одним из рекордсменов по содержанию растительных волокон, дефицит которых повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лишь в 100 граммах ягоды содержится около 5,3 г клетчатки. Кроме того, ягоды богаты никотиновой кислотой, которая очень полезна для сердца. Антоцианы, придающие ягоде темно-фиолетовый цвет, укрепляют стенки сосудов, улучшая кровообращение. Содержащийся в ежевике витамин К незаменим для здорового свертывания крови и усвоения кальция. При его дефиците костная ткань истощается, а риск переломов растет. Поэтому этот витамин особенно важен для детей.

Улучшение пищеварения.

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, ежевика способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и помогает выводить токсины из организма. Регулярное потребление ежевики оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, что важно для общего иммунитета.

Воздействие на нервную систему и гормональный баланс. Ежевика оказывает положительное влияние на нервную систему. Если вы испытываете стресс или нервозность, пригоршни свежих ягод могут помочь успокоиться, ведь они способствуют уменьшению симптомов неврозов и улучшают качество сна. Полифенолы и другие соединения, содержащиеся в ягодах, защищают нейроны от окислительного стресса. Исследования показывают, что регулярное употребление ежевики может положительно влиять на память, когнитивные и моторные функции, помогая предотвратить возрастную потерю памяти. Кроме того, употребление ягод помогает облегчить симптомы менструации, уменьшить обильность кровотечений и нормализовать цикл. Ягоды, а также чай из листьев ежевики помогают облегчить проявления климакса.

Польза для кожи. Ежевика также используется в косметологии. Для придания коже гладкости, упругости и увлажнения можно приготовить простую маску. Смешайте две столовых ложки ягод, одну чайную ложку меда и пять капель лимонного сока. Нанесите смесь на очищенное лицо на 15 минут, затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Потенциальный вред и противопоказания ежевики

При всех преимуществах следует помнить, что ежевика может быть вредной для некоторых людей или при чрезмерном потреблении.

Ежевика является достаточно сильным аллергеном. Детям и взрослым, подверженным аллергиям, ее следует употреблять с осторожностью.

Из-за высокого содержания органических кислот и клетчатки ежевика противопоказана при язве желудка. Людям со слабой пищеварительной системой не рекомендуют употреблять ягоды натощак, особенно в сыром виде, поскольку это может вызвать раздражение, вздутие и диарею.

Ежевика обладает мочегонными свойствами, поэтому людям и с заболеваниями почек следует употреблять ее с осторожностью.

Она также способствует снижению АД, что может быть нежелательным для тех, кто страдает гипотонией (низкого давления).

Ежевика — это действительно полезная ягода, укрепляющая иммунитет, поддерживающая сердце и сосуды, а также положительно влияющая на нервную систему и состояние кожи. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность. Для большинства людей рекомендуемая суточная норма составляет до 300 граммов. Прежде чем включить ежевику в рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, желательно проконсультироваться с врачом.