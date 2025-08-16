баклажаны: польза и вред

Родиной баклажана является Индия, там он рос в диком виде, но вот уже более полутора тысяч лет, как баклажан окультуренный. Обычно баклажан овальной формы и фиолетового цвета, но иногда бывает желтоватого или пурпурного оттенка, а может даже быть полосатым. Лучшие вкусовые качества у синевато-черных продолговатых слегка недозрелых плодов — обычно в таких баклажанах семена мало и по вкусу они нежнее.

Как выбирать баклажаны

Выбирать нужно молодые плоды и не только потому, что они вкуснее. В баклажане есть такое полезное вещество как соланин, но оно полезно в небольшом количестве. Именно соланин придает плодам немного горький вкус. А в перезрелом плоде солонина слишком много, что может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода. Как можно отобрать молодой баклажан? Его легко узнать по состоянию кожуры и плодоножки. Если плодоножка коричневого цвета, такой баклажан был сорван уже давно. Кожа должна быть без коричневых пятен, молодой баклажан не бывает морщинистым и сухим, а также скользким или мягким. Если же сомневаться в молодости баклажана, чтобы избавиться от лишнего содержания солонина, подержите его некоторое время в растворе соли.

Полезные свойства баклажанов

Баклажан — продукт низкокалорийный, лучшего продукта, чтобы похудеть, просто нет. Плоды богаты клетчаткой, которая выводит из организма не только избыточную жидкость, но и шлаки.

Баклажаны содержат витамины группы B, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Содержащийся в баклажанах витамин С защищает организм от инфекций и простуд, витамины группы B укрепляют нервную систему, способствуют борьбе с бессонницей и депрессией.

Антоциан нисунин, которым богатые баклажаны борются со свободными радикалами, защищает клетки от окисления и повреждений, препятствует образованию опухолей. Антоцианы в баклажанах придают стенкам сосудов эластичность, снимают воспаление и снижают риск развития атеросклероза.

Для тех, кто решил бросить курить баклажан именно то, что нужно. Благодаря тому, что в плодах содержится большое количество витамина РР (никотиновой кислоты), баклажан помогает организму легче перенести синдром отмены и рекомендуется тем, кто лишается никотиновой зависимости.

Благодаря содержанию в плодах железа, цинка и марганца, баклажаны показаны при малокровии и особенно полезны тем, у кого проблемы с сосудистой системой и сердцем.

Баклажаны можно употреблять при сахарном диабете и после перенесенного инсульта.

Баклажаны препятствуют образованию холестерина. Поэтому они очень полезны пожилым людям, для терапии и для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками.

Баклажаны полезны для кожи, потому что способствуют сохранению в ней влаги, а значит и избавлению от морщин. Полезные вещества, которыми богаты плоды, помогают тканям регенерироваться, а кожным покровам избавляться от мелких утро. В одном баклажане содержится 10% дневной нормы марганца, который необходим для крепких костей и здоровой кожи.

Ущерб от баклажанов

Баклажаны, принадлежащие к семейству пасленовых, а, следовательно, содержащие алкалоиды. У людей склонных к проблемам с суставами, артритами и артрозами эти вещества могут вызвать воспаление. Как уже отмечалось выше, у перезрелых баклажанов может быть много соланина. А так, в целом, баклажан очень полезный продукт.