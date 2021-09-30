Все о вакцинах и обязательных прививках от Минздрава

Все о вакцинах и обязательных прививках от Минздрава

Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации от коронавируса для педагогов (ясли, сады, школы, профтехучилища, вузы), работников центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работников местных государственных администраций.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщили об обязательной вакцинации в Украине, а Минздрав подготовил разъяснения по вакцин.

Вакцинация педагогов, по словам чиновников и согласно приказу, будет организовано с помощью выездных бригад.

Условия для вакцинации

По словам глав ведомств, принудительной вакцинации не будет, но будет обязательная.

"МЗ может определить перечень профессий, должностей и производств, для которых будет обязательно проведение определенных прививок против инфекционных болезней. В данном случае мы говорим о вакцинации против ковида. И определяем перечень профессий. По результатам правительственного решения мы остановились на педагогах всех уровней, работниках министерств и других ведомств всех уровней, территориальных подразделений и местных администрациях — областных, городских, районных. Это минимум ", — сообщил Ляшко.

Он отметил, что работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не привились от коронавируса, без сохранения зарплаты. Проверять результаты прививки будут соответствующие службы. Если работодатель не отстранит от работы невакцинированных человека, то он будет нести за это ответственность.

"Перечень уже определен. Дискуссии по некоторым юридическим вопросам еще продолжаются", — сказал министр здравоохранения.

Как работают вакцины (Инфографика)

Чтобы пока невакцинированные педагоги и служащие других ведомств не волновались, Минздрав разъяснил, какими вакцинами от COVID-19 прививают в Украине и как эти препараты работают.

Как работают вакцины от коронавируса — МОЗ

Какие вакцины от коронавируса доступны в Украине

векторная (рекомбинантной) — AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio)

инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) — CoronaVac/Sinovac Biotech

мРНК-вакцина — Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Вакцина Oxford/AstraZeneca, производства Индии под названием Covishield, а также вакцина шведско-британской разработки, изготовленная на основе южнокорейского разработчика SKBio работают следующим образом...

Какие вакцины от коронавируса доступны в Украине

Все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного применения, защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19.

Вакцина CoronaVac от Sinovac эффективна на 50-60%.

Как она действует?

В инфографике подробно рассказали, как работают вакцины от COVID-19

Вакцина Pfizer, которая защищает от коронавируса на 94% (двумя дозами), и на 50% (одной дозой), вводится внутримышечно, серией из двух доз с интервалом 3-4 недели. А как она работает — смотрите в инфографике.

мРНК-вакцина — Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Министр здравоохранения объяснил, что те, кто не сделает прививки на время карантина будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.

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