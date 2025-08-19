Всего 2 недели без сахара: врач рассказал, как это повлияет на кожу

Отказ от сахара только через две недели улучшит состояние кожи лица.

Известный гастроэнтеролог, доктор Саурабх Сети, поделился в TikTok впечатляющими изменениями, происходящими с телом уже через две недели после отказа от сахара .

Об этом пишет Daily Mail.

«Ваше лицо, вероятно, станет менее округлым и приобретет более естественную форму. Также снизится любая отечность или задержка жидкости вокруг глаз. Кроме того, вы заметите уменьшение жира на животе, поскольку начнет снижаться уровень жира в печени», — утверждает доктор Сети в своем видео, уже набравшем более 10 тысяч просмотров.

Врач объяснил, что исключение сахара способствует восстановлению здорового микробиому кишечника - триллионов микроорганизмов, которые живут в пищеварительном тракте и играют ключевую роль в расщеплении пищи и усвоении питательных веществ.

"И наконец, если у вас есть акне или красные пятна, состояние вашей кожи должно улучшиться, и она будет выглядеть чище", - добавил он.

Советы доктора Сети перекликаются с результатами последних исследований. Так, исследование 2019 года, проведенное среди более 8000 студентов в Китае, выявило, что сладкие газированные напитки значительно повышают риск появления акне. Остальные исследования связывают чрезмерное потребление сахара с накоплением жира в печени и воспалением.

Диетологи уже давно отмечают, что отказ от сахара, который может вызвать зависимость, подобную наркотической, может улучшить здоровье, физическую форму и даже работоспособность.

Доктор Саманта Куган, преподавательница Университета Невады, ранее описывала последствия отказа от сладкого. По ее словам, симптомы отмены, такие как головная боль, боль в животе и изменения стула, могут длиться несколько дней или даже недель. Однако после адаптации организма люди часто отмечают улучшение когнитивных функций, уменьшение количества больничных дней и увеличение энергии для занятий спортом.

По словам доктора Куган, также улучшается состояние волос, кожи и ногтей, сон становится более спокойным, а потеря веса неизбежна после исключения высококалорийных перекусов. Отказ от сахара также снижает риск развития серьезных заболеваний, поскольку его чрезмерное потребление широко связано с диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

«Для некоторых людей сахар является веществом, вызывающим зависимость, поэтому к этому действительно необходимо подходить так же, как к детоксикации наркотиков или алкоголя», — отметила она в одной из своих статей.

Эксперты предупреждают, что большинство людей чрезмерно употребляют в пищу так называемые «свободные сахара», содержащиеся в сладостях, шоколаде, газированных напитках и многих обработанных продуктах. И даже некоторые природные сахара, такие как содержащиеся в меде, соках и полосе, также считаются «свободными». В то же время сахар, естественным образом содержащийся в молоке, фруктах и овощах, не считается «свободным» сахаром.

Чтобы снизить потребление, NHS рекомендует простые замены, например, употреблять воду вместо газированных напитков или сладких концентрированных напитков. Тем, кто добавляет сахар в горячие напитки, медики советуют постепенно уменьшать его количество или перейти на подсластители.

