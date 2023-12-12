Всего лишь один продукт и вы будете выглядеть моложе: но здесь важна регулярность

Врачи утверждают, что чеснок "пахнет" здоровьем. И действительно, этому продукту приписывают немало полезных свойств. К примеру, говорят, что он помогает омолодить организм.

Издавна люди использовали чеснок для профилактики и борьбы с болезнями. Но даже в современном мире учёные доказали, что этот продукт действительно полезен. Разбираемся, что происходит с организмом, если есть чеснок каждый день?

Сможете забыть о простудных заболеваниях

В чесноке содержится особое вещество алицин (именно через него продукт отличается таким специфическим запахом), которое обладает противовирусными свойствами, подтвержденными многими исследованиями. Поэтому всего лишь один зубчик чеснока в день поможет укрепить иммунитет, стимулировать синтез Т-лимфоцитов, необходимых для уничтожения чужеродных тел, в частности вирусов.

Также есть особые добавки с содержанием ферментированного чеснока. Обычно в одной таблетке содержится около 1,2 мг алицина. Важно знать, что алицин выделяется в больших количествах, когда вы измельчаете чеснок. Поэтому специалисты советуют сначала раздавить зубчик, а потом уже его нарезать.

Улучшение состояния полости рта

Вернее, значительно снизится риск возникновения воспаления десен. Также чеснок помогает уменьшить существующие проблемы. Как работает этот продукт? Он содержит фитонциды, отличающиеся сильным антибактериальным действием. Фитонциды успешно борются с патогенными микроорганизмами, которые чаще всего становятся причиной периодонтитов.

У вас уменьшатся проявления аллергии

Что будет, если неделю есть чеснок: уменьшатся проявления аллергии / Фото: Pexels

Еще одно вещество, содержащееся в чесноке, этилацетат. Она способна снижать выделение белков гистаминов, образующихся в ответ на проникновение в организм аллергена.

Такая особенность чеснока будет полезна тем, кто сталкивается с сезонной аллергией. Можно есть продукт для профилактики или употреблять всего-навсего один зубчик, если аллергия уже началась. Он поможет значительно снизить его интенсивность.

Вы забудете, что такое молочница

Польза чеснока для женщин была подтверждена многими исследованиями. Если регулярно употреблять чеснок, вы сможете держать численность условно-патогенной флоры под контролем. Все это благодаря летучим фитонцидам, которые выделяются, когда вы измельчаете чеснок. Они губительны для большинства дрожжевых грибков.

А еще эти фитонциды тормозят размножение микробов. Если вы столкнулись с факторами, которые могут спровоцировать кандидоз, обязательно включите чеснок в свой рацион.

Вы будете выглядеть моложе

Это, наверное, одно из самых полезных свойств этого продукта. И проявляется она благодаря алицину, который также является природным антиоксидантом. Одной из наиболее распространенных причин старения является воздействие свободных радикалов кислорода на клетки нашего тела. Если добавить достаточное количество антиоксидантов, можно поддерживать гладкость и упругость кожи подольше.

Улучшение работы печени

В процессе детоксикации этот орган играет очень немаловажную роль. В печени происходит обезвреживание различных вредных веществ, в частности, ксенобиотиков, являющихся тяжелыми металлами, продуктами обмена собственного организма. Чеснок же содержит вещества, помогающие увеличить образование ферментов печени, участвующих в детоксикации.

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