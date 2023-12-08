Всего лишь одно блюдо в рационе – и минус 59 кг на весах: опыт блогерши

Если полезные привычки, строгая диета и усердная работа в спортзале не приносят желаемого результата, попробуйте добавить в свой рацион одно простое блюдо.

Нутрициологи, фитнес-тренеры и просто рядовые девушки не перестают делиться полезными советами, как быстро сбросить лишний вес в домашних условиях.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что делать, если картофельное пюре потемнело после варки.

Одна блогерша по имени Мередит рассказала в своем ТикТоке о чудо-блюде, которое она ела ежедневно в течение всего лишь двух недель и смогла сбросить вес со 117 до 58 кг!

Девушка говорит, что такой завтрак, обед и ужин достаточно экономны и просты в приготовлении. Хотя, может быть, вкус блюда понравится не всем. Итак, что же помогло девушке получить такие потрясающие результаты? Половина банки черной фасоли с 200 г говяжьего фарша и перцем чили.

Как приготовить черную фасоль с говяжьим фаршем

Черная фасоль с говяжьим фаршем и перцем чили / Фото: Pexels

Если вы хотите приготовить такое блюдо у себя дома, вот рецепт. Только будьте осторожны, ведь блюдо получается достаточно острым. Свежий перец чили вы можете заменить молотым кайенским или чили в порошке. А черную фасоль взять сухую. Тогда ее нужно заранее замочить на 5-6 часов. На рецепт нужно 1-1,5 столовой ложки сухой фасоли.

Ингредиенты:

фарш говяжий 500 г;

фасоль черная 1-1,5 с. л. (сухой) или полбанки (готовой);

лук репчатый 300 г;

томаты в собственном соку 2 шт.;

перец чили 5 шт.;

перец черный горошком 2 шт.;

соль, чеснок по вкусу.

Если вы используете сухую фасоль, после замачивания ее нужно варить в течение часа.

Затем в глубокой сковороде обжарьте лук, чеснок и нарезанный перец чили (до прозрачности лука). Добавьте фарш и обжарьте до готовности, комочки разбивая лопаткой. Добавьте помидоры, соль, перец горошком, тушите в течение 15 минут. Добавьте фасоль, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 10 минут на медленном огне.

Действительно ли метод действенный

Многочисленные подписницы Мередит сразу же начали проверять это чудо-блюдо. Некоторые сообщили в комментариях, что оно действительно работает. Другие же отрицают, что тактика похудения с помощью одного блюда имеет свои негативные последствия. Так, по статистике, однообразное питание для похудения приводит к тому, что человек начинает больше употреблять калорийных блюд и набирает вес быстрее, чем сбросил его.

Конечно, здесь все индивидуально, поэтому нужно искать идеальную для себя тактику, чтобы получить результат и сохранить его в течение длительного периода времени. Но попробовать блюдо Мередит тоже не помешает.

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