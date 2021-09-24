Второй день с новым сердцем: как чувствует себя 13-летний Максим после трансплантации

Второй день с новым сердцем: как чувствует себя 13-летний Максим после трансплантации

Парень уже встал и сделал сообщение в соцсети.

Мальчик, который недавно перенес пересадку сердца, рассказал о своем состоянии.

Он даже создал страницу в Instagram, где написал о том, как чувствует себя после трансплантации сердца.

"Второй День с новым сердцем! Чувствую гораздо лучше)", — написал парень на странице.

Так же на собственной странице в Facebook основательница ОО "Всеукраинской платформы донорства" IDonor Ирина Заславец написала, что сегодня мальчик, которому трансплантировали сердце, встал и мечтает как можно быстрее вернуться домой.

"В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украину! Сегодня он поднялся на ноги. Говорит, полет нормальный. Из мечтаний пока — скорее вернуться домой", — написала она.

Трансплантация сердца. Фото — Facebook Олег Самчук

Максим болел с июля 2021-го. Тогда он внезапно перенес инсульт. Последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО. Когда в сентябре парня перевезли в больницу скорой помощи, состояние его было критическим, и счет шел на дни.

Фото — Facebook Олег Самчук

Сердце Максиму пересаживали директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим кардиохирургом ребенка Виталием Петровым.

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

Отметим, что для Бориса Тодурова — это двадцатая трансплантация.

"Впервые в Украине трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы снова во львовской больнице скорой помощи. Сегодня мгновенно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов", — отметил врач.

Фото — Facebook Олег Самчук

В один день с Максимом прооперировали и 56-летнего львовянина с хронической болезнью легких. Ему сделали пересадку органа.

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