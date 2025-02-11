Второй хлеб: в каком виде полезно есть картошку

Кажется, картофель – универсальный овощ. Ее можно варить, жарить, запекать или добавлять в салаты. От того, в каком виде она приготовлена, зависит не только ее вкус, но и польза.

Так в каком виде картофель наиболее полезен — читайте в материале ТСН.ua.

Специалисты по питанию советуют потреблять картошку, сваренную в мундире. В это время овощ сохраняет максимум питательных веществ. Кожа картофеля – это ее защитный барьер, который удерживает микро- и микроэлементы внутри плода. Если же выбрать овощ, то этих элементов останется значительно меньше. Кроме того, кожура содержит много клетчатки. Если готовить картофель в шелухе, то в ней останется больше витаминов C и B, калия и магния.

Запеченный или приготовленный на гриле картофель будет иметь низкий гликемический индекс — в отличие от пюре, например. Как известно,

От частой жарки картофеля желательно отказаться. В этом вкусном и столь любимом многими блюдах почти нет витаминов. Гликемический индекс, который влияет на уровень сахара в крови, будет высоким. По сути, как и количество калорий.

Стоит заметить, что наиболее полезен молодой картофель. Она содержит минералы, необходимые организму. Чем дольше сырой картофель лежит в холодильнике или в подвале, тем меньше в нем остается минералов.

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