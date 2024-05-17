Вы будете удивлены: медики рассказали, почему алкоголь не стоит закусывать солеными огурцами

Многие любят закусывать водку ароматными хрустящими солеными огурцами. Но медики предупреждают, что так делать категорически запрещено — и вот почему.

Дело в том, что маринованные огурцы, как и другие подобные им продукты, содержат большое количество уксуса, который раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта.

Эксперты утверждают, что любые маринады при сочетании с алкогольными напитками могут стать причиной воспаления. Дополнительно алкоголь быстрее всасывается в желудок, а потому опьянение наступает быстрее. Следует отметить, что подобный эффект (маринованным огурцам) дают также все острые блюда.

Гастроэнтерологи предупреждают, что привычка закусывать водку или другие крепкие алкогольные напитки солеными огурцами, разного рода маринадами, острыми продуктами может стать причиной таких неприятных и серьезных проблем со здоровьем как язва желудка, эрозия или гастрит.

Врачи также назвали те продукты, которые идеально подходят в качестве закуски во время застолья. Если вы пьете водку или другие алкогольные напитки, добавьте в меню квашеную капусту и зелень, в частности, петрушку, кинзу, салаты, зеленый лук и т.д.

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