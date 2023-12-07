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Вы будете удивлены, но йогурт лучше не есть на завтрак

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Вы будете удивлены, но йогурт лучше не есть на завтрак

Почему не стоит есть йогурт на завтрак

Несмотря на распространенное мнение, йогуртом завтракать не нужно

Многие люди для того, чтобы похудеть, выбирают разнообразные диеты, которые часто предлагают есть на завтрак йогурты. Да и вообще многие люди завтракают этим продуктом.

Но, несмотря на распространенное мнение, йогурт на завтрак есть не нужно.

Да, йогурт очень полезный продукт. В йогурте содержится множество полезных веществ и витаминов. Йогурт улучшает пищеварение, состояние сосудов, зубов, помогает похудеть, улучшает иммунную систему, полезен для костей и суставов.

Но этот практически идеальный продукт не подходит для первой трапезы и вот почему.

Почему йогурт нельзя есть на завтрак

Не следует использовать йогурт для первого завтрака.

Медики объясняют, почему это плохая идея. При употреблении йогурта, равно как и других кисломолочных продуктов натощак, полезные бактерии, содержащиеся в этом продукте, ради которых мы собственно и потребляем йогурты, сразу попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, не успев добраться до кишечника.

Поэтому польза продукта, съеденного натощак, равна нулю. Йогуртом лучше перекусить через 2-3 часа после завтрака или съесть его на ужин, советуют диетологи.

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Дата публикации
Просмотры
111
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