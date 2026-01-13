Вы будете жить меньше, если будете спать столько часов ночью: поражающие результаты исследования

Сколько нужно спать

Новое масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Sleep Advances, заставляет пересмотреть, какие факторы наиболее влияют на продолжительность жизни. Оказывается, количество ночного отдыха влияет на долголетие гораздо сильнее, чем мы привыкли считать.

Сон как ключевой фактор долголетия

Анализ данных, собранных Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC) в период с 2019 по 2025 годы, показал впечатляющие результаты. Влияние продолжительности сна на продолжительность жизни оказалось весомее таких факторов, как:

Качество питания и диеты;

Уровень физической активности;

Социальная изоляция.

Единственным фактором, который оказывает еще более разрушительное влияние на организм, чем недосып, остается курение. Автор исследования Эндрю МакГилл отметил, что даже для специалистов сила связи между достаточным количеством сна и продолжительностью жизни стала неожиданностью.

Сколько нужно спать, чтобы долго жить

Ученые из Университета здравоохранения и науки Орегона установили: регулярный сон продолжительностью менее семи часов в сутки является критическим пределом, буквально сокращающим годы жизни.

Исследователи объясняют, что сон — это не роскошь, которую можно перенести на выходные, а фундаментальная потребность в здоровье сердца, иммунной системе и мозге. Регулярная нехватка сна (менее 7 часов) провоцирует развитие кардиометаболических заболеваний и повышает риск смертности. Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует взрослым соблюдать золотой стандарт: от семи до девяти часов каждую ночь.

Масштабы исследования и скрытая опасность

Для подтверждения этих выводов ученые проанализировали данные более 172 000 взрослых американцев. В течение четырех лет наблюдений было зафиксировано более восьми тысяч смертей, треть из которых была вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, а четверть раком. Ученые пришли к выводу, что около 8% смертей по какой-либо причине можно объяснить именно плохим режимом сна.

Соавтор исследования доктор Фрэнк Цянь из Гарвардской медицинской школы подчеркивает, что просто «набрать» часы недостаточно. Для подлинного долголетия сон должен быть качественным и спокойным.

Пять золотых привычек качественного сна

Предыдущие исследования, в частности, проведенные Гарвардской медицинской школой, дополняют картину. Ученые выяснили, что мужчины, соблюдающие правильный режим, живут в среднем на 4,7 года дольше, а женщины — на 2,4 года. Для этого нужно соблюдать пять правил:

Спать стабильно 7–8 часов каждую ночь. Иметь трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю. Избегать прерывистого сна (не просыпаться посреди ночи чаще двух раз в неделю). Не использовать снотворные препараты. Чувствовать себя бодрым после пробуждения по крайней мере пять дней в неделю.

Почему стоит начать уже сегодня

Ученые отмечают, что привычки, связанные со здоровьем, имеют накопительный эффект. Особенно это важно для молодежи, ведь состояние организма в зрелом возрасте напрямую зависит от режима сна в молодости. Однако, как отмечает доктор Цянь, изменить ситуацию к лучшему никогда не поздно. Сон должен стать столь же важной темой для обсуждения с врачом, как уровень холестерина или артериальное давление.