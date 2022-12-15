Вы об этом точно не знали: если проблемы с кишечником могут выпадать зубы

Нередко воспалительные заболевания кишечника связаны с болезнями полости рта.

Согласно результатам нового исследования, у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника чаще встречается пародонтит и в целом меньше зубов, чем у людей со здоровым кишечником. У людей с больным кишечником чаще выпадают зубы.

При пародонтите и воспалительном заболевании полости рта обострение кишечной болезни происходит более активно, чем у тех, кто не имеет проблем со здоровьем полости рта.

В приведенном исследовании в онлайн опросе участвовало 1100 человек. Приблизительно 50% из них страдали болезнью Крона, остальные 50% — были больны язвенным колитом. Кроме этого, в исследовании участвовало около 3400 человек без воспалительных заболеваний кишечника.

Выяснилось, что у людей с заболеваниями кишечника состояние полости рта было хуже. Кроме того, у пациентов с болезнью Крона состояние полости рта было хуже, чем у других, у них выпало больше зубов, чем у людей с язвенным колитом.

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