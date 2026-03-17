- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 2 мин
Вы удивитесь: какие помидоры действительно укрепляют сердце и иммунитет — сырые или тушеные
Помидоры не только вкусный и универсальный продукт, они еще и очень полезны. В них содержится ликопин — мощный антиоксидант, помогающий поддерживать здоровье сердца, сосудов и глаз.
Однако, говорят врачи, есть один важный нюанс: ликопин лучше усваивается тогда, когда мы едим приготовленные помидоры, а не сырые.
Почему после термической обработки помидоры становятся более полезными
В сырых помидорах ликопин часто «заперт» в клеточных стенках. А вот когда овощи тушатся, запекаются или добавляются в супы или соусы, их структура меняется, что делает ликопин более доступным для организма. Поэтому лучше есть томатные супы, соусы, тушеные помидоры, а не обычный салат.
А еще эффективнее, если вы будете совмещать томаты с растительным маслом, особенно оливковым. Ликопин — это жирорастворимое вещество. Поэтому жиры помогают ему усваиваться лучше.
Чем томаты полезны для сердца и сосудов
Благодаря ликопину снижается окислительный процесс — именно он является одним из факторов, который повреждает стенки сосудов. Это помогает значительно снизить риск развития атеросклероза. Дополнительно, ликопин препятствует окислению «плохого» холестерина, который откладывается в сосудистых стенках и образует бляшки.
Ликопин также поддерживает нормальную работу сосудов, улучшая реакцию на оксид азота, который снижает риск спазмов и помогает сосудам расслабиться.
Чем помидоры полезны для глаз
Томаты очень полезны и для наших глаз. В сочетании с другими антиоксидантами (зеаксантин и лютеин), ликопин помогает поддерживать здоровье сетчатки глаза, снижает риск развития возрастных изменений, включая макулярную дегенерацию.
Другие преимущества употребления помидоров
Регулярное употребление термически обработанных томатов связывают с уменьшением риска развития некоторых видов рака, в частности желудка, легких и простаты. Ученые объясняют это не только антиоксидантным действием ликопина, но и его влиянием именно на процессы роста клеток.
В помидорах дополнительно много калия, фолиевой кислоты, витамина С. Калий нужен нам для нормальной работы сердца и водно-электролитного баланса. Фолиевая кислота и витамин С принимают участие в многочисленных обменных процессах. Если вы заботитесь о сердечно-сосудистом здоровье, обязательно добавляйте приготовленные помидоры в свой ежедневный рацион.
Кому следует быть осторожным с томатами
Хотя помидоры очень полезны, они подходят не всем. Сырые помидоры могут усиливать изжогу у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью из-за органических кислот. В таком случае лучше отдавать предпочтение тушеным или запеченным вариантам.
Томаты следует осторожно употреблять людям с подагрой, особенно, если они сочетают их с алкоголем и тяжелой мясной пищей. При приеме некоторых лекарств, в частности, бета-блокаторов, важно учитывать содержание калия во избежание его избытка.
И последнее: не нужно есть помидоры килограммами, чтобы извлечь пользу для своего организма. Достаточно 1-2 ст. ложек томатного соуса в горячем блюде.