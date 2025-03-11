Выпадение волос: как выявить истинную причину

Кроме тугих причесок и физиологических изменений, к коим приводит, например, беременность, причин выпадения волос может быть несколько. Главное, обнаружить то, что именно вам мешает иметь густые блестящие и здоровые волосы.

Об этом говорится в издании In Journal.

Волосы выпадают? Вот несколько причин

Выпадение волос — естественное явление. Каждый волос имеет свой индивидуальный цикл роста, который длится от двух до четырех лет, а после этого времени волос выпадает, а на его месте вырастает новый. Впрочем, часто бывает и так, что выпадение достаточно интенсивно, а это уже имеет свои определенные последствия.

Каждая женщина хотя бы раз в жизни могла заметить усиленное выпадение волос, что приводит к поредению и даже залысинам. Потеря волос может произойти из-за стресса, гормонального дисбаланса, дефицита витаминов и т.д. Прежде проблема выпадения волос требует консультации с трихологом — врачом, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней волос. Мы же предоставим распространенные причины.

Дефицит витаминов в организме

Обычно, если вы заметили усиленное выпадение волос, речь идет о дефиците витамина B12, биотина, фолиевой кислоты и рибофлавина в организме.

Перегрузка

Любой тип травмы может привести к усиленному выпадению волос, но не сразу, а через 3-5 месяцев. Это состояние называется телогеновым выпадением.

Уход

А вернее, его отсутствие. Нерегулярная мойка, очистка или некачественное смывание жидкого шампуня и кондиционера приводит к истончению волос. Эти факторы также приводят к перхоти. Именно поэтому очень важно тщательно очищать кожу во время каждой мойки, чтобы удалить всю накопившуюся грязь.

Напомним и о распространенных ошибках в питании после 50 лет. Не упустите девять важных правил от экспертов для здоровья.

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