Вздутие, акне, усталость и не только: врачи назвали десять признаков, что вы употребляете слишком много сыра

Сыр может являться частью любой здоровой диеты, говорят врачи, ведь в нем содержится много питательных веществ, в том числе белок и кальций. Однако слишком большое количество этого продукта может и повредить.

По мнению врачей и диетологов, существует десять основных признаков, указывающих, что вы употребляете слишком много сыра.

Воспаление суставов и боли

Возможно, вы никогда не связывали надоедливую боль в коленях со своими пищевыми привычками, однако, употребление слишком большого количества молочных продуктов, в частности, сыра, действительно может оказать заметное влияние на здоровье суставов. Сыры и другие молочные продукты могут усиливать активность иммунной системы, заставляя гормоны воспаления работать в избытке. Отсюда и боль в коленях.

Высокий уровень холестерина

Хотя на уровень холестерина больше всего влияют гены, передавшиеся от родителей, однако и ежедневная диета играет немалую роль. Если употреблять творог в избытке, то он точно будет влиять на уровень холестерина, особенно ЛПНП, который еще часто называют "плохим". А это связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Утомляемость

Употребление сыра, говорят врачи, действительно может влиять на появление усталости и вялости. Они являются обычным явлением при хроническом воспалении, а молочные продукты могут приводить к снижению уровня энергии. Однако, конечно, утомляемость является неспецифическим маркером, который нужно подтверждать другими признаками.

Газы и вздутие живота

Они могут сигнализировать о том, что вы ежедневно употребляете слишком много сыра. Обычно после небольшого количества сыра у людей с непереносимостью лактозы сразу возникают газы и вздутие живота. Происходит так потому, что организм пытается расщепить лактозу, что приводит к выделению жирных кислот и газов в желудке. Однако такой побочный эффект созерцается и тогда, когда люди, не имеющие непереносимости лактозы, едят слишком много сыра.

Непреднамеренное увеличение веса

Увеличение веса также можно назвать признаком того, что вы едите слишком много сыра. Особенно часто так происходит, если диета не сбалансирована. Творог достаточно калорийный, а еще жирный продукт. Если вы не можете отказаться от молочных продуктов, обратите внимание на твердые и ароматные сорта, например Пармиджано Реджано.

Сыпь на коже

Акне может быть вызвано разными причинами: от гормональных сдвигов до использования неправильных средств ухода. Однако спровоцировать сыпь может также диета. Особенно если в вашем ежедневном рационе слишком много сыра и молочных продуктов. Проблемы с кожей часто вызваны воспалением, которое возникает из-за чрезмерного количества сыра. Избыток также может привести к усилению активности потовых желез.

Железодефицитная анемия

Едва заметный побочный эффект от чрезмерного употребления сыра – это дефицит железа в организме. Из-за большого количества кальция, поступающего в ваш организм, он уже не может усваивать железо. Основными симптомами железодефицитной анемии являются одышка, бледность кожи, утомляемость.

Изжога

Если вы часто чувствуете изжогу после того, как поели молочные продукты, это, вероятно, означает, что пришло время сократить их употребление. Сыр – это жирная пища, которая, как известно, замедляет пищеварение. Нижний пищеводный сфинктер – это мышца, действующая как клапан между пищеводом и желудком. Сыр может ослаблять сфинктер, поэтому желудочная кислота возвращается обратно к пищеводу. Это означает, что желудок будет производить больше кислоты для расщепления жира и вызвать кислотный рефлюкс.

Диарея

Поскольку сыр богат жиром, чрезмерное его потребление может перегрузить пищеварительную систему, вызывая приступы диареи. Жир стимулирует работу кишечника, что может ускорить пищеварение и вызвать жидкий стул.

Закреп

Сыр может вызвать и противоположный эффект – отсутствие регулярных дефекаций. Это объясняется большим количеством кальция и лактозы, содержащихся в сыре. Особенно часто такое происходит из-за несбалансированной диеты, когда в ежедневном рационе не хватает овощей, фруктов, зелени, бобов и цельных зерен.

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