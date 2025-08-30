Взорвавший соцсети бьюти-тренд: врачи назвали основные опасности, из-за которых волосы буквально могут "встать дыбом"

Опасный бьюти-тренд: можно ли долго не мыть волосы / © unsplash.com

Специалисты в области дерматологии и косметологии предостерегают: не стоит доверять новому вирусному тренду под названием “тренировка волос”. Его поклонники сознательно отказываются от мытья головы, считая, что таким образом волосы станут здоровее.

Популярность метода возросла после видео, собравшего более пяти миллионов просмотров. В нем блоггерша похвасталась, что не милая волосы 33 дня, утверждая: если отказаться от шампуня, кожа головы якобы сама отрегулирует выработку себума, а прическа дольше будет оставаться свежей.

Однако эксперты категорически опровергают эту идею. По словам врачей, научить кожу меньше производить жира невозможно. Напротив — длительный отказ от мытья влечет за собой ряд проблем: тусклость и неряшливый вид волос, стойкий неприятный запах, образование перхоти и риск кожных заболеваний.

Чтобы сохранить волосы здоровыми и одновременно избежать их пересушивания, специалисты советуют применять так называемый “сэндвич-метод”: сначала нанести кондиционер, затем шампунь, а после него снова кондиционер.

Относительно частоты мытья, эксперты рекомендуют ориентироваться на тип волос: тонкие лучше мыть через день, жесткие — раз в три-четыре дня, а вьющиеся или очень завитые — примерно раз в две недели.