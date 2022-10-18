Неожиданное влияние яблок на иммунитет – исследования диетологов

Шокирует, как одно маленькое яблоко может повлиять на ваш организм!
Яблоки доступны круглый год и богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами — все питательные вещества, которые нужны вашему организму, чтобы бороться с вирусами и инфекционными болезнями.
Независимо от того, предпочитаете ли вы целые фрукты, или нарезаете их ломтиками для салата или употребляете с другими добавками, вы должны знать некоторые из следующих побочных эффектов для иммунной системы, которые имеют яблоки.
Кверцетин помогает контролировать воспаление
Яблоки являются богатым источником фитохимических веществ, таких как кверцетин, известный своими антиоксидантными и противовоспалительными эффектами, помогающими регулировать иммунный ответ.
Как это работает
Свободные радикалы не только повреждают ваши клетки, но и активируют гены, вызывающие усиление воспалительной реакции. Хроническое воспаление связано со многими серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем, но, к счастью, исследования показали, что кверцетин может снизить маркеры воспаления.
В красных яблоках, в частности, много этого флавоноида. Кроме того, не очищайте яблоки от кожуры, иначе вы потеряете эту пользу для здоровья, поскольку кверцетин содержится исключительно в кожуре.
Флавоноиды помогают регулировать иммунную систему
Кверцетин – не единственный антиоксидант, содержащий яблоко. Они могут похвастаться рядом других флавоноидов, таких как катехин, эпикатехин, процианидин, флоридин, кумаровая, хлорогеновая и галловая кислота, которые имеют преимущества против воспаления и иммунной системы.
По сравнению с другими популярными фруктами, яблоки имели второй по величине уровень антиоксидантной активности и наивысшую долю свободных фенолов.
Исследования показали, что эти виды фитохимических веществ регулируют как воспалительные, так и иммунные реакции, а также защищают организм от окислительного стресса.
Однако имейте в виду, что флавоноиды в яблоках в большинстве своем сосредоточены в кожуре, и, как правило, их больше в темно-красных сортах.
Пектин поддерживает здоровье вашего кишечника
Знаете ли вы, что большая часть вашей иммунной системы находится в желудочно-кишечном тракте? Это означает, что поддерживать здоровый и сбалансированный микробиом является ключевым для того, чтобы ваше тело готово было бороться с инфекциями. Яблоки могут помочь поддержать здоровье кишечника, поскольку они обеспечивают определенный тип растворимой клетчатки, называемый пектином.
Исследование 2010 показало: потребление двух яблок в день дает возможность увеличить количество полезных бактерий в кишечнике уже через две недели.
Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Frontiers of Microbiology, одно яблоко содержит почти 100 миллионов бактериальных клеток. Заметьте, что исследование также показало: органические яблоки, похоже, имеют преимущество перед традиционными яблоками, поскольку они предлагают более разнообразный спектр бактерий.
Витамин С стимулирует процессы, защищающие вас от инфекций
Ни для кого не секрет, что витамин С является одним из лучших средств защиты вашего организма, когда речь заходит о защите от простуды и других заболеваний. Однако вы можете не осознавать, что он играет много разных ролей в укреплении иммунной системы.
Исследования показали, что просто потребляя больше витамина С, вы можете повысить уровень антиоксидантов в своей крови на целых 30% — и, в свою очередь, это может помочь защитным силам вашего организма удерживать воспаление.
Обзор 2017 года, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что витамин С также укрепляет эпителиальный барьер против патогенов и защищает ваши клетки от окислительного стресса окружающей среды.
Одно крупное яблоко содержит около 10,3 мг витамина С.
Интересный факт: сырое яблоко с кожурой содержит на 115% больше витамина С, чем очищенное.
Растворная клетчатка превращает иммунные клетки в противовоспалительные
Исследование Университета Иллинойса в 2010 году выявило, что содержащаяся в яблоках растворимая клетчатка изменяет "личность" иммунных клеток с провоспалительной на противовоспалительную. На самом деле мыши, которых кормили растворимой клетчаткой, болели лишь вдвое меньше, чем другая группа, и поправлялись на 50% быстрее после того, как ученые вызывали болезнь у всех них.
Авторы исследования утверждают, что причиной такого эффекта является то, что растворимая клетчатка вызывает увеличение производства противовоспалительного белка под названием интерлейкин-4.
Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.
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