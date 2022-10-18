Неожиданное влияние яблок на иммунитет – исследования диетологов

Шокирует, как одно маленькое яблоко может повлиять на ваш организм!

Яблоки доступны круглый год и богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами — все питательные вещества, которые нужны вашему организму, чтобы бороться с вирусами и инфекционными болезнями.

Независимо от того, предпочитаете ли вы целые фрукты, или нарезаете их ломтиками для салата или употребляете с другими добавками, вы должны знать некоторые из следующих побочных эффектов для иммунной системы, которые имеют яблоки.

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Кверцетин помогает контролировать воспаление

Яблоки являются богатым источником фитохимических веществ, таких как кверцетин, известный своими антиоксидантными и противовоспалительными эффектами, помогающими регулировать иммунный ответ.

Как это работает

Свободные радикалы не только повреждают ваши клетки, но и активируют гены, вызывающие усиление воспалительной реакции. Хроническое воспаление связано со многими серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем, но, к счастью, исследования показали, что кверцетин может снизить маркеры воспаления.

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В красных яблоках, в частности, много этого флавоноида. Кроме того, не очищайте яблоки от кожуры, иначе вы потеряете эту пользу для здоровья, поскольку кверцетин содержится исключительно в кожуре.

Флавоноиды помогают регулировать иммунную систему

Кверцетин – не единственный антиоксидант, содержащий яблоко. Они могут похвастаться рядом других флавоноидов, таких как катехин, эпикатехин, процианидин, флоридин, кумаровая, хлорогеновая и галловая кислота, которые имеют преимущества против воспаления и иммунной системы.

По сравнению с другими популярными фруктами, яблоки имели второй по величине уровень антиоксидантной активности и наивысшую долю свободных фенолов.

Исследования показали, что эти виды фитохимических веществ регулируют как воспалительные, так и иммунные реакции, а также защищают организм от окислительного стресса.

Однако имейте в виду, что флавоноиды в яблоках в большинстве своем сосредоточены в кожуре, и, как правило, их больше в темно-красных сортах.

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Пектин поддерживает здоровье вашего кишечника

Знаете ли вы, что большая часть вашей иммунной системы находится в желудочно-кишечном тракте? Это означает, что поддерживать здоровый и сбалансированный микробиом является ключевым для того, чтобы ваше тело готово было бороться с инфекциями. Яблоки могут помочь поддержать здоровье кишечника, поскольку они обеспечивают определенный тип растворимой клетчатки, называемый пектином.

Исследование 2010 показало: потребление двух яблок в день дает возможность увеличить количество полезных бактерий в кишечнике уже через две недели.

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Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Frontiers of Microbiology, одно яблоко содержит почти 100 миллионов бактериальных клеток. Заметьте, что исследование также показало: органические яблоки, похоже, имеют преимущество перед традиционными яблоками, поскольку они предлагают более разнообразный спектр бактерий.

Витамин С стимулирует процессы, защищающие вас от инфекций

Ни для кого не секрет, что витамин С является одним из лучших средств защиты вашего организма, когда речь заходит о защите от простуды и других заболеваний. Однако вы можете не осознавать, что он играет много разных ролей в укреплении иммунной системы.

Исследования показали, что просто потребляя больше витамина С, вы можете повысить уровень антиоксидантов в своей крови на целых 30% — и, в свою очередь, это может помочь защитным силам вашего организма удерживать воспаление.

Обзор 2017 года, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что витамин С также укрепляет эпителиальный барьер против патогенов и защищает ваши клетки от окислительного стресса окружающей среды.

Одно крупное яблоко содержит около 10,3 мг витамина С.

Интересный факт: сырое яблоко с кожурой содержит на 115% больше витамина С, чем очищенное.

Растворная клетчатка превращает иммунные клетки в противовоспалительные

Исследование Университета Иллинойса в 2010 году выявило, что содержащаяся в яблоках растворимая клетчатка изменяет "личность" иммунных клеток с провоспалительной на противовоспалительную. На самом деле мыши, которых кормили растворимой клетчаткой, болели лишь вдвое меньше, чем другая группа, и поправлялись на 50% быстрее после того, как ученые вызывали болезнь у всех них.

Авторы исследования утверждают, что причиной такого эффекта является то, что растворимая клетчатка вызывает увеличение производства противовоспалительного белка под названием интерлейкин-4.

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