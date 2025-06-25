Японская диета: диетолог рассказал, в чем ее преимущества для здоровья, почему она может продлить жизнь украинцам

Что дает японская диета / © unsplash.com

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Свое мнение об известной японской диете рассказал на своей странице в Facebook диетолог Олег Швец.

Традиционная японская диета базируется на использовании минимально обработанных сезонных продуктов, употребляемых небольшими порциями. Главным ее преимуществом является подчеркивание природных вкусов блюд, ведь не нужно использовать слишком много приправ или соусов.

Основой японской диеты являются лапша, рис, тофу, рыба, морские водоросли, натто (сброженные соевые бобы), любые овощи и фрукты (свежие, маринованные, вареные). При этом японцы почти не употребляют жиры или сахар, а вот яйца, молочные продукты и мясо ограничивают.

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В общем, японскую диету можно сравнить с окинавской, распространенной среди обитателей одноименного острова. Однако в ней больше риса и рыбы. В то же время она очень отличается от современного питания в Японии, которое взяло многое из китайской и западноевропейской кухонь.

Типичная трапеза на японские диеты включает лапшу (или рис), супо на основе пасты мисо (или даши), основного блюда (чаще всего рыба, тофу, морепродукты или натто) и нескольких гарниров по выбору (отварные, свежие маринованные овощи, морские водоросли, фрукты).

Еще один важный элемент японской диеты — визуальная эстетика. Кушанья обязательно подают в гармоничном текстурном и цветном балансе. Едят медленно, с помощью палочек. Именно благодаря такому способу можно полностью насладиться всеми вкусами.

Запивают трапезу холодным ячменным или горячим зеленым чаем. Из алкоголя употребляют саке или пиво. В основном делают это только в вечернее время. А перекусов почти не бывает.

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Японская диета, говорит Олег Швец, содержит очень много питательных веществ. В частности, клетчатку, калий, кальций, железо, магний, витамины С, А, Е. Благодаря использованию даши (бульон из морских водорослей и рыбы) японцы подчеркивают вкус блюд и употребляют в пищу больше овощей.

Зеленый чай, морские водоросли и рыба снабжают организм Омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, которые необходимы для здоровья глаз, сердца, сосудов, мозга.

Соя, морские водоросли, фрукты и овощи обеспечивают организм большим количеством клетчатки. А это способствует улучшению пищеварения, уменьшает воспаление, поддерживает в кишечнике здоровый микробиом. Маринованные и ферментированные продукты являются естественным источником пробиотиков.

Благодаря японской диете можно без особых проблем поддерживать здоровый вес, ведь она базируется на небольших порциях и умеренностях потребления (есть нужно до 80% насыщения). Также такое питание отличается низким содержанием жиров и сахара. Исследования подтвердили, что японская диета снижает аппетит, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа.

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Однако лучшим в японской диете является то, что она помогает продлить жизнь. Япония уже многие десятилетия занимает одно из первых мест по продолжительности жизни. Люди, едящие на основе традиционной японской диеты, имеют на 15% меньше риск преждевременной смерти, чем придерживающиеся западноевропейского питания.

Статья носит исключительно информационный характер и не является заменой профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. В случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем рекомендуем обратиться к квалифицированному врачу.