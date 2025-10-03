Японские исследователи открыли напиток, который спасает печень от ожирения: как и сколько его пить

Напиток, защищающий печень от ожирения / © unsplash.com

Реклама

Японские и тайваньские ученые выяснили, что зеленый порошковый чай матча может эффективно защищать печень.

В рамках эксперимента крысам с метаболическими нарушениями давали добавки из матча в разных дозах. У животных, получавших чайный порошок, заметно уменьшались жировые отложения в печени, улучшалась чувствительность к инсулину и снижался уровень воспалительных процессов.

Самый мощный эффект наблюдался при высокой дозе: у таких крыс снижались уровни триглицеридов в крови и печени, а также падала концентрация воспалительных цитокинов — молекул, запускающих воспалительные реакции в организме.

Реклама

Кроме того, матч положительно влиял на микробиом кишечника. В частности, росло количество полезных бактерий, таких как Akkermansia и Faecalibacterium, известных своей ролью в поддержании метаболического здоровья и противовоспалительного баланса.

Авторы исследования отмечают, что регулярное употребление матча может стать перспективным способом замедлить развитие неалкогольной жировой болезни печени — состояния, которое все чаще возникает из-за неправильного питания и ожирения. Кроме того, напиток может помочь нормализовать уровень сахара и жиров в крови.

Как и сколько пить чай матча

Оптимальное количество 1–2 чашки в день (примерно 1–2 г порошка на чашку 150–200 мл воды) достаточно для поддержания печени и метаболизма. Высокие дозы, которые использовались в научных исследованиях на животных, эквивалентны примерно 3-4 чашкам в день для человека, но такие дозы могут вызвать повышенную возбудимость через кофеин.

Как правильно заваривать чай матча:

Реклама

Вода не должна быть кипящей — оптимально 70–80°C, чтобы не разрушались антиоксиданты.

Размешивать порошок венчиком (часто специальным чабаном) до образования легкой пены.

Можно добавлять немного лимонного сока или растительного молока для вкуса, но без сахара, чтобы не сбавлять пользу для печени.

Лучше всего употреблять чай матча утром или днем, чтобы избежать бессонницы из-за содержания кофеина. Однако при хронических заболеваниях печени или проблемах с сердцем и давлением лучше посоветоваться с врачом перед регулярным употреблением.

Обратите внимание! Эта статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед любыми изменениями в питании или образе жизни следует посоветоваться с лечащим врачом.