Японские ученые обнаружили неожиданную пользу травяного чая: что известно о содержащихся в напитке липидах

Японцы исследовали четыре вида травяного чая, чтобы больше узнать о биологически активных липидах, содержащихся в них.

Во всем мире популярны разнообразные травяные чаи. Они не только освежают, но имеют широкий спектр преимуществ для здоровья. К этому времени ученые мало исследовали потенциальное значение особых соединений, содержащихся в этих чаях липидов. Но в журнале Food Chemistry недавно были опубликованы результаты последнего исследования японских учёных.

Липиды называют группу органических веществ, которые не растворяются в воде. Сюда входят масла и жиры, содержащиеся в разных продуктах питания. Впрочем, раньше их не исследовали отдельно как важные компоненты чая.

Доцент Сиддабасове Говда, профессор Шу-Пин Хуй с факультета наук о здоровье Университета Хоккайдо идентифицировали 341 молекулярный вид из пяти категорий липидов в четырех видах травяных чаев.

Для анализа команда выбрала для себя такие виды травяного чая, как кумазаса. ( Sasa veitchii), докудами ( Houttuynia cordata, рыбья мята), йомоги ( Artemisia princeps, японская полынь) и сугина ( Equisetum arvense, хвощ полевой). Эти травы издревле используются в Японии для приготовления чая. Они, говорит Гауда, имеют немало лечебных свойств, в частности, оказывают антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, антиаллергическое, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действия.

В этих чаях ученые выделили липиды, а затем идентифицировали их путем сочетания двух современных методов аназиза – масс-спектрометрии с линейной ионной trap-Orbitrap и высокоэффективной жидкостной хроматографией. В ходе этого процесса было обнаружено, что в этих четырех видах чая содержатся значительные вариации липидов, причем в каждом из них известны биологически активные липиды.

Среди них особенно выделяются ороткоцепные эфиры гидроксикислот жирных кислот. ( SFAHFA). Интересно, что некоторые из них до сих пор не были найдены в растениях. Эти SFAHFA могут являться источником короткоцепных жирных кислот, которые являются важными метаболитами для поддержания здоровья кишечника.

Шу-Пин Хуй считает, что открытие SFAHFA липидов создает новые пути для исследований, ведь их концентрация в травяных чаях будет иметь особое значение для потребителей в пищевой и медицинской областях.

Кроме этого, среди обнаруженных липидов есть α-линоленовая кислота, которая уже давно известна своими противовоспалительными свойствами. Не менее важной для здоровья является и арахидоновая кислота. Они обе являются примерами ряда полиненасыщенных жирных кислот, отличающихся питательными свойствами для организма. Теперь Гауда хочет расширить их исследования и изучить липиды более чем в 40 видах травяного чая.

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