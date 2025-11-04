Японские ученые открыли неожиданное свойство сыра: вот как он способен менять работу мозга

Как сыры влияют на мозг / © unsplash.com

Речь идет о деменции — прогрессивном дегенеративном нарушении (точнее, группе расстройств), которое негативно влияет на память, мышление и способность человека выполнять повседневные действия. Болезнь развивается из-за постепенного разрушения и гибели нейронов головного мозга, что приводит к более стремительному, чем при естественном старении, снижению когнитивных функций.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году деменция поразила более 50 миллионов человек по всему миру. Прогнозы неутешительны: к 2050 году количество случаев может возрасти втрое.

На этом фоне новое исследование японских ученых, опубликованное в журнале Nutrients, обратило внимание на еще один продукт в рационе, способный существенно снизить риск развития деменции.

В исследовании приняли участие около 8 тысяч человек в возрасте до 65 лет. Ученые сравнили данные участников регулярно евших сыр с теми, кто полностью его избегал. Выяснилось, что риск деменции был на 24% ниже у людей, употреблявших сыр хотя бы раз в неделю. Несмотря на то, что разница в процентах выглядела небольшой — 1,06% (3,4% среди евших сыр против 4,45% среди тех, кто его не ел), в масштабе 1000 человек это означает на 10,6 меньше случаев деменции.

Более того, среди участников, у которых деменция уже была диагностирована, регулярное потребление сыра отсрочивало момент постановки диагноза в среднем на одну неделю по сравнению с контрольной группой.

Почему сыр может быть так полезен

Ученые предполагают несколько объяснений. Сыр богат белками и незаменимыми аминокислотами, которые поддерживают работу нейронов и помогают защищать их от повреждений. Кроме того, в нем содержатся жирорастворимые витамины, в частности витамин K2, способствующий стабилизации уровня кальция в крови — критически важного для здоровья сосудов.

В ходе исследования учитывались и другие факторы: пищевые привычки, образ жизни, социально-экономические условия. Даже после коррекции на потребление мяса, рыбы, овощей и фруктов положительное влияние сыра оставалось заметным и статистически значимым.

Что касается конкретного вида продукта, то предпочтения не играли особой роли. Большинство участников, которые ели сыр один-два раза в неделю, выбирали плавленый (82,7%).

Впрочем, авторы подчеркивают: предварительные результаты нуждаются в более глубоком анализе. Особенно важно выяснить, какая именно частота потребления сыра влияет на когнитивное здоровье и какие его виды дают наибольший эффект.

Несмотря на это, исследователи уже сейчас утверждают: ферментированные молочные продукты, в частности сыр, имеют бесспорную пользу для когнитивных функций мозга, поэтому их следует включать в ежедневный рацион.