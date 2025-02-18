Японский секрет стройности: как есть и не толстеть на примере противовоспалительного ужина

Как питаться, чтобы оставаться в форме и не набирать лишний вес? Делимся японскими секретами здорового рациона для долгой и гармоничной жизни.

Японский образ жизни считается образцовым во многих областях, в частности в вопросах питания, здоровья и долголетия. Например, Висенте Мэра, эксперт по антивозрастной медицине в Sha Wellness, неоднократно посещал Японию, чтобы исследовать секреты долголетия и высокого качества жизни, рассказывают в Vogue.

В своей книге "Молодые в любом возрасте" он подробно рассказывает о принципе хара-хачи-бу. Его суть проста: насыщаться не на все 100%, а только на 80%. Это помогает создать естественный дефицит калорий, предотвращая переедание, но дает возможность съесть больше, когда это действительно нужно.

Японская система питания ити-джу-сан-сай заслуживает особого внимания. Японская писательница Акеми Танака в своей книге "Chōwa" размышляет о балансе и гармонии в повседневной жизни, подчеркивая, что еда — это не просто источник энергии, а важный элемент благосостояния. Она отмечает принцип "меньше — это больше", который глубоко укоренился в японской культуре.

Танака призывает уважать естественный вкус продуктов и отдавать предпочтение сезонным ингредиентам, избегая излишних излишеств. К примеру, потребление импортной клубники зимой она считает ненужной роскошью. Авторка советует соблюдать традиционный японский рацион ити-джу-сан-сай, который включает суп, три небольших блюда и миску риса — идеальный формат для обеда или ужина.

Акем Танака объясняет, что главное блюдо в японском рационе должно быть источником белка, и чаще всего это рыба, а не мясо. Дополняют ее тофу, морковь, редьку, корень лопуха и другие сезонные овощи или соевые продукты. Обязательной частью такого меню является цукемоно – маринованные японские овощи. Специалисты по питанию считают эту комбинацию сбалансированной и идеальной для обеда или ужина. Диетология Кристина Барроус отмечает, что такое меню привлекательно тем, что овощи в нем преобладают, а соленья добавляют полезные пробиотики, улучшая работу кишечника.

Что есть, чтобы не толстеть: японские системы / Фото: pixabay.com

Начинать обед или ужин из супа – отличная привычка. Танака рассказывает, что зимой японцы часто готовят тыквенный суп, который можно хранить несколько дней и подавать к ужину. Также популярны разнообразные мисо-супы. Западным аналогом такого подхода может быть коллагеновый бульон, сваренный на костях, или традиционные овощные отвары. Психонутрициолог Ициар Дигон отмечает, что суп в начале трапезы помогает желудку лучше адаптироваться к пище и способствует быстрому насыщению без переедания.

В традиционном японском меню обычно присутствует небольшая миска риса – это единственный источник быстрых углеводов, который японцы регулярно включают в свой рацион, отмечает Акеми Танака. Относительно белка предпочтение всегда отдается рыбе, а не мясу. Она также объясняет, что система питания вашеку избегает промышленно обработанных продуктов, в частности некоторых видов мяса и сыра, и содержит минимальное количество сахара. Именно благодаря такому подходу, по мнению экспертов, японцы живут дольше и здоровее.

Вечером рис можно исключить из меню, особенно если есть цель похудеть. Избыток углеводов, которые не будут израсходованы в течение ночи, быстро откладывается в виде жира. Если же полностью отказываться от риса не хочется, следует заменить белый бурым: он дольше усваивается, лучше насыщает и снабжает организм клетчаткой.

Диетологи особенно рекомендуют добавлять в рацион маринованные овощи. Квашенные огурцы с умеренным количеством соли и сахара богаты бифидобактериями, которые улучшают пищеварение и положительно влияют на состояние кожи. Доктор Мар Мира объясняет: "Слаженная работа кишечника способствует лучшему усвоению питательных веществ и поддерживает естественную перистальтику, помогающую организму очищаться от токсинов".

Читайте также: