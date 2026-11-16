Японцы давно знают секрет счастья наедине: что такое Ияшикей и почему мир увлекся этой философией

Как наслаждаться одиночеством / © pexels.com

Реклама

Люди все чаще сознательно отказываются от лишних встреч, выключают уведомления по телефону, гуляют сами и учатся получать удовольствие от времени, которое принадлежит только им.

В Японии для такого настроения есть интересное понятие — Ияшикей (Iyashikei). Эта философия помогает по-другому взглянуть на отдых, личное пространство и даже одиночество. Ее популярность вполне понятна: когда каждый день приходится отвечать на десятки сообщений, работать, следить за новостями и быть на связи, иногда больше всего хочется просто побыть в тишине. О ней пишут в Vogue Ukraine.

Реклама

Что означает японская философия Ияшикей

Слово «Ияшикей» переводится с японского как «исцеляющий» или «дающий облегчение». Первоначально так называли жанр аниме и манги, в котором нет сложных интриг, напряженных конфликтов и постоянного изменения событий. А зрителю предлагают наблюдать за обычной жизнью: прогулками, приготовлением пищи, сменой сезонов, встречами с друзьями и маленькими ежедневными радостями.

Реклама

Такие истории обладают особой атмосферой. Их можно смотреть после тяжелого дня, когда совсем не хочется следить за драматическим сюжетом или переживать за героев. Они помогают немного отвлечься и переключить внимание на что-нибудь приятное.

Впоследствии понятие Ияшикей стали использовать шире — для описания образа жизни, в котором есть место покоя, неторопливости и удовлетворения простых вещей.

Одна из его интересных особенностей — другое отношение к одиночеству. Время наедине здесь рассматривается как возможность отдохнуть от чужих ожиданий, прислушиваться к себе и заняться тем, на что обычно не хватает времени.

Почему все больше людей выбирают одиночество

Мы привыкли быть на связи практически круглые сутки. Даже когда рабочий день закончился, телефон продолжает напоминать о себе сообщениями, новостями и оповещениями из социальных сетей. К этому прилагаются бытовые дела, встречи и всевозможные обязательства.

Реклама

Неудивительно, что возникает желание хотя бы на несколько часов выпасть из этого ритма. Побыть без разговоров, не отвечать на сообщения и не думать о том, как провести время с пользой.

Именно поэтому осознанное одиночество постепенно превращается в популярную привычку. Люди начинают самостоятельно ходить в кино, завтракать в кафе, путешествовать, посещать выставки и устраивать вечера дома.

В социальных сетях также заметен интерес к такому образу жизни. Видео с приготовлением завтрака, чтением книг, прогулками по парку или уютными вечерами набирают популярность. В них нет быстрого монтажа и шумных эффектов. Авторы просто показывают обычные моменты, часто остающиеся незамеченными в ежедневной суматохе.

В то же время , желание побыть наедине не означает, что человек избегает друзей или не нуждается в близких отношениях. Иногда после насыщенного общения действительно хочется провести вечер в собственной компании. И в этом нет ничего необычного.

Реклама

Как добавить немного Ияшикей в свою повседневную жизнь

Чтобы попробовать эту японскую философию, не нужно менять привычки за один день или планировать отпуск подальше от всех. Начните с простых вещей, которые можно легко вписать в обычное расписание:

Не торопитесь с утра. Если у вас есть такая возможность, не хватайтесь за телефон сразу после пробуждения. Приготовьте кофе или чай, спокойно позавтракайте и дайте себе несколько минут, прежде чем погружаться в дела. Время от времени гуляйте сами. Выберите парк, любимую улицу или маршрут, по которому давно хотели пройтись. Не обязательно слушать музыку или звонить по телефону кому-то по дороге. Можно просто наблюдать за городом и наслаждаться прогулкой. Вернитесь к простым домашним занятиям. Приготовление ужина, полив цветов, уборка или выпекание любимого пирога могут стать приятным способом переключиться после работы. Особенно если не пытаться сделать все как можно скорее. Найдите время для книги. Даже 15 минут чтения перед сном помогут отвлечься от бесконечной новостной ленты и социальных сетей. Попробуйте свидание с собой. Сходите в кино, закажите кофе в новом заведении, посетите музей или выставку. Не нужно ждать, пока у кого-то из друзей будет свободное время. Не заполняйте каждый свободный час. Иногда самый лучший план на вечер — не иметь никакого плана. Позвольте отдохнуть, посмотреть любимый сериал или просто полежать с музыкой.

Такие мелочи помогают постепенно привыкнуть к собственной компании и понять, какие занятия действительно доставляют удовольствие.

Как научиться чувствовать себя комфортно наедине

Если вы привыкли проводить почти все свободное время с друзьями, семьей или коллегами, сначала самостоятельные прогулки или походы в кафе могут показаться странными. Может даже возникнуть чувство, что окружение обращает на вас внимание. На самом деле, большинство людей заняты собственными делами и вряд ли задумываются над тем, почему вы пришли куда-то сами.

Начните с того, что вам нравится. Например, если любите кофе, зайдите в небольшое кафе, закажите любимый напиток и почитайте книгу. Если давно хотели посмотреть фильм, сходите в кинотеатр без компании. Не нужно сразу ставить себе задачу провести целый день наедине.

Следует также помнить, что одиночество и социальная изоляция — разные вещи. Первая может быть сознательным выбором и доставлять удовольствие. Вторая часто связана с отсутствием желаемого общения, поддержки и близких контактов.

Поэтому не следует заставлять себя отказываться от встреч или общения ради модного тренда. Гораздо полезнее найти баланс, при котором будет достаточно времени и на близких людей, и на собственные нужды.

Ияшикей — чему стоит научиться замечать маленькие радости

Японская философия Ияшикей напоминает о вещах, которым мы часто уделяем мало внимания. Это может быть медленный завтрак в выходной, прогулка без конкретной цели, аромат свежесваренного кофе или вечер с книгой вместо просмотра социальных сетей.

Возможно, именно поэтому эта эстетика так отзывается людям, уставшим от постоянной спешки. Она позволяет немного изменить привычный ритм и вернуть в свой день занятия, приносящие настоящее удовольствие.

Иногда достаточно просто оставить вечер свободным, отложить телефон и сделать что-нибудь приятное для себя. А если захочется провести это время с друзьями или близкими, в этом тоже нет никакого противоречия с философией Ияшикей.

FAQ

Что такое японская философия Ияшикей?

Ияшикей (Iyashikei) — японское понятие, которое означает «исцеляющий» или «дающий облегчение». Сначала так называли жанр аниме и манги со спокойными сюжетами и уютной атмосферой. Впоследствии термин начали использовать для описания образа жизни, в котором ценят неторопливость, личное пространство и удовольствие от обычных вещей.

Как научиться наслаждаться одиночеством?

Начните с небольших шагов: сходите самостоятельно в кафе, прогуляйтесь по парку, посетите кино или посвятите вечер любимому занятию. Старайтесь не заполнять каждую свободную минуту по телефону и социальным сетям. Постепенно вы привыкнете к собственной компании и поймете какие занятия помогают вам отдохнуть и возобновить силы.

Новости партнеров

Новости партнеров