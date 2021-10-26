Являются ли сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации — 8 вопросов к кардиологу

Врач отмечает, что на фоне приема правильно подобранных кардиологом препаратов риска прививки не будет.
Из-за фейковой информации о связи между вакцинацией против коронавируса и ростом сердечно-сосудистых заболеваний, мы задали 8 вопросов врачу высшей категории Клиники Ваш кардиолог Анне Солощенко.
Она расскажет о связи вакцинации и тромбозов, миокардитов.
Являются ли хронические сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации?
Нет, наоборот. Они являются показанием к вакцинации от COVID-19. Почему?
Вакцина должна снизить риск осложнений от коронавируса. Ее создали для того, чтобы защитить группы риска, снизить смертность, частоту осложнений и госпитализаций.
А противопоказанием к вакцинации являются острые сердечно-сосудистые заболевания.
Какие сердечно-сосудистые заболевания могут усугубить течение COVID-19 или поствакцинного периода?
- Ишемическая болезнь сердца – недуг, при котором сердечная мышца не получает достаточно кислорода и питательных веществ из-за нарушения кровоснабжения.
- Гипертоническая болезнь – состояние, при котором наблюдается стойкое повышение АД более 130/80.
- Сердечная недостаточность — состояние, при котором снижается функция сердца как насоса, от чего все органы и системы получат недостаточно кислорода и питательных веществ.
- Тромбоз глубоких вен – патология нижних конечностей, при котором в венах образуются тромбы.
- Сахарный диабет – состояние, при котором постоянно повышается глюкоза крови.
- Аритмия – нарушение сердечного ритма.
Действительно ли все сердечно-сосудистые заболевания — гарантия тяжелого COVID-19 и осложнения от вакцины?
Нет, это не так.
Осложнения возникнут с наибольшей вероятностью только в случае нелеченных и неконтролируемых сердечно-сосудистых заболеваний.
Какие реакции на вакцину или COVID-19 могут возникать у нелеченных пациентов?
- Повышение сахара крови
- Углубление сердечной недостаточности
- Аритмии
- Гипертонические кризисы
- Тромбозы и тромбоэмболии
Как предотвратить реакцию на вакцину или ковид у нелеченных пациентов?
Прежде всего, нужно заранее обратиться к кардиологу.
Он назначит препараты для разжижения крови, антигипертензивные, от аритмии, повышения сахара и холестерина.
Какие препараты, назначенные кардиологом, помогут снизить риск побочных симптомов после прививки?
Лекарство, которое пациент употребляет регулярно, в течение длительного времени, поможет предотвратить осложнения.
- бета-блокаторы,
- аспирин\клопидогрель,
- статины,
- антикоагулянты и т.п.
Наиболее частое осложнение осложнения ковида или вакцинации от него?
Тромбозы и тромбоэмболии – патологические состояния, характеризующиеся нарушением нормального тока крови по сосудам, вследствие образования тромбов (сгустков крови).
Как предотвратить тромбоз или тромбоэмболию во время COVID-19 или после вакцинации?
- Заблаговременно пройти консультацию кардиолога, сделать УЗИ вен нижних конечностей.
- Врач назначит (при отсутствии таких противопоказаний, как кровотечение, язва и др.) профилактические дозы антикоагулянтов (например, ксарелто 10 мг 14 дней после вакцинации, первый день приема накануне вакцины).
- Сделать анализ крови на Д-димер перед вакцинацией и на 3-5 день COVID-19 или после вакцины.
Подготовившись к вакцинации и профилактике осложнений по такому плану, вы сможете защитить себя от нежелательных симптомов.
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