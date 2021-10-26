Являются ли сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации — 8 вопросов к кардиологу

Являются ли сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации — 8 вопросов к кардиологу

Врач отмечает, что на фоне приема правильно подобранных кардиологом препаратов риска прививки не будет.

Из-за фейковой информации о связи между вакцинацией против коронавируса и ростом сердечно-сосудистых заболеваний, мы задали 8 вопросов врачу высшей категории Клиники Ваш кардиолог Анне Солощенко.

Она расскажет о связи вакцинации и тромбозов, миокардитов.

Являются ли хронические сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации?

Нет, наоборот. Они являются показанием к вакцинации от COVID-19. Почему?

Вакцина должна снизить риск осложнений от коронавируса. Ее создали для того, чтобы защитить группы риска, снизить смертность, частоту осложнений и госпитализаций.

А противопоказанием к вакцинации являются острые сердечно-сосудистые заболевания.

Какие сердечно-сосудистые заболевания могут усугубить течение COVID-19 или поствакцинного периода?

Ишемическая болезнь сердца – недуг, при котором сердечная мышца не получает достаточно кислорода и питательных веществ из-за нарушения кровоснабжения.

– недуг, при котором сердечная мышца не получает достаточно кислорода и питательных веществ из-за нарушения кровоснабжения. Гипертоническая болезнь – состояние, при котором наблюдается стойкое повышение АД более 130/80.

– состояние, при котором наблюдается стойкое повышение АД более 130/80. Сердечная недостаточность — состояние, при котором снижается функция сердца как насоса, от чего все органы и системы получат недостаточно кислорода и питательных веществ.

— состояние, при котором снижается функция сердца как насоса, от чего все органы и системы получат недостаточно кислорода и питательных веществ. Тромбоз глубоких вен – патология нижних конечностей, при котором в венах образуются тромбы.

– патология нижних конечностей, при котором в венах образуются тромбы. Сахарный диабет – состояние, при котором постоянно повышается глюкоза крови.

– состояние, при котором постоянно повышается глюкоза крови. Аритмия – нарушение сердечного ритма.

Действительно ли все сердечно-сосудистые заболевания — гарантия тяжелого COVID-19 и осложнения от вакцины?

Нет, это не так.

Осложнения возникнут с наибольшей вероятностью только в случае нелеченных и неконтролируемых сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие реакции на вакцину или COVID-19 могут возникать у нелеченных пациентов?

Повышение сахара крови

Углубление сердечной недостаточности

Аритмии

Гипертонические кризисы

Тромбозы и тромбоэмболии

Как предотвратить реакцию на вакцину или ковид у нелеченных пациентов?

Прежде всего, нужно заранее обратиться к кардиологу.

Он назначит препараты для разжижения крови, антигипертензивные, от аритмии, повышения сахара и холестерина.

Какие препараты, назначенные кардиологом, помогут снизить риск побочных симптомов после прививки?

Лекарство, которое пациент употребляет регулярно, в течение длительного времени, поможет предотвратить осложнения.

бета-блокаторы,

аспирин\клопидогрель,

статины,

антикоагулянты и т.п.

Наиболее частое осложнение осложнения ковида или вакцинации от него?

Тромбозы и тромбоэмболии – патологические состояния, характеризующиеся нарушением нормального тока крови по сосудам, вследствие образования тромбов (сгустков крови).

Как предотвратить тромбоз или тромбоэмболию во время COVID-19 или после вакцинации?

Заблаговременно пройти консультацию кардиолога, сделать УЗИ вен нижних конечностей.

Врач назначит (при отсутствии таких противопоказаний, как кровотечение, язва и др.) профилактические дозы антикоагулянтов (например, ксарелто 10 мг 14 дней после вакцинации, первый день приема накануне вакцины).

Сделать анализ крови на Д-димер перед вакцинацией и на 3-5 день COVID-19 или после вакцины.

Подготовившись к вакцинации и профилактике осложнений по такому плану, вы сможете защитить себя от нежелательных симптомов.

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