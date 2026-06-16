Явные и скрытые симптомы диабета о которых вы можете и не знать

Симптомы диабета

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Высокий уровень сахара в крови не всегда проявляется мгновенно и очевидно. Очень часто опасные метаболические изменения развиваются постепенно, поэтому организм адаптируется к болезни, а первые предупредительные сигналы остаются незамеченными. Особенно коварен в этом плане сахарный диабет 2 типа, который может бессимптомно разрушать сосуды и внутренние органы в течение многих лет. По данным экспертов, миллионы людей во всем мире отвечают диагностическим критериям этого заболевания, но даже не догадываются о своем диагнозе из-за того, что симптомы на ранних стадиях слабо выражены или вовсе отсутствуют.

Хорошая новость в том, что раннее вмешательство может изменить ситуацию. Есть ли у вас семейная история высокого уровня сахара в крови или диабета или вы просто заботитесь о своем здоровье — вот несколько признаков высокого уровня сахара, на которые эксперты советуют обратить внимание.

Коварные признаки повышенного уровня сахара в крови

Диетологи и эндокринологи выделяют несколько ключевых симптомов, которые чаще всего игнорируются пациентами на ранних этапах или ошибочно пропускаются.

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Постоянная, неутолимая жажда и частое мочеиспускание. Пропустить начало болезни сложно, потому что вы заметите, что ваши отношения с водой существенно изменились. Когда концентрация глюкозы в крови превышает норму, переизбыток сахара заставляет почки работать интенсивнее, пытаясь вывести его. Почки уносят воду из тканей, чтобы разбавить глюкозу и вывести ее через мочу. Это приводит к более частым походам в туалет , дегидратации (обезвоживание организма) и постоянной сухости во рту. Когда организм теряет воду и электролиты, жажда усиливается, заставляя пить больше жидкости. При этом цвет мочи существенно отличается от нормы у здорового человека, если в норме моча имеет соломенно-желтый цвет, то при диабете она становится прозрачной.

Постоянное чувство голода. Организм превращает пищу в глюкозу, которую затем используют клетки для получения энергии. Однако иногда эта глюкоза не может попасть в клетки. Это происходит, если организм не производит достаточно инсулина или если инсулин используется неэффективно из-за инсулинорезистентности. Неспособность использовать глюкозу приводит к недостатку энергии, что вызывает сильное чувство голода. В некоторых случаях избыточный голод вместе с потерей веса и накоплением жира в области брюшной полости может являться признаком диабета. Если вы едите достаточно, но все равно чувствуете постоянный голод, важно обратиться к специалисту.

Хроническая усталость и приступы сонливости. Без должного горючего в виде глюкозы, застрявшей в кровотоке и не попадающего в ткани, человек испытывает сильную усталость, вялость, снижение работоспособности и проблемы с концентрацией внимания. Характерным признаком диабета являются приступы сонливости и вялости, регулярно наступающие после еды.

Размытость зрения. Высокий уровень сахара в крови может оказывать влияние на мелкие сосуды в глазах, что приводит к размытости зрения, которое может появляться и исчезать задолго до установления диагноза. С течением времени это вызывает деструктивное поражение, известное как диабетическая ретинопатия (или ангиоретинопатия), поэтому людям с диагнозом сахарный диабет 2 типа рекомендуют пройти расширенный осмотр глаз вскоре после обнаружения болезни.

Частые инфекции мочевых путей и интимный зуд. Организм работает над тем, чтобы избавиться от избыточного сахара, увеличивая выход мочи. Это создает благотворную, богатую сахаром среду для увеличения роста бактерий и развития дрожжевых грибов. Именно грибки часто являются причиной того, почему чешется лобок и возникает дискомфорт в интимном участке во время сахарного диабета, а также приводит к тому, что почти 40% людей с диабетом страдают инфекциями мочевыводящих путей.

Изменение кожи и появление темных пятен. Из-за чрезмерного выделения мочи и потери жидкости обезвоживается и кожный покров. Кожа становится сухой, шелушится, появляется зуд, а также нарушается работа сальных и потовых желез. У многих наблюдается повышенная чувствительность кожи, дерматит, бактериальные и грибковые инфекции. Появление темно-бархатных пятен на кожных морщинах (на шее, подмышками, на пальцах и в паху) свидетельствует о заболевании, которое называется черным акантозом, вызванным высоким уровнем инсулина и является ранним признаком инсулинорезистентности. Также на коже могут появляться кожные бирки, а любая рана или порез заживают очень медленно.

К другим проявлениям относятся выпадение волос, тошнота, сухость во рту и чувство покалывания или онемения в пальцах рук и ног. Высокий сахар оказывает негативное влияние на сексуальную сферу, вызывая снижение либидо или эректильную дисфункцию у мужчин и вагинальную сухость у женщин.

Что болит при сахарном диабете и какие органы страдают

Учитывая, что сосуды и нервы есть в любом органе, при сахарном диабете страдает весь организм. Течение болезни существенно отражается в состоянии суставов и вызывает острые и хронические воспалительные процессы. Из-за снижения чувствительности нервных окончаний и ухудшения микроциркуляции в сосудах больной помимо покалывания и онемения в стопах и голенях, особенно в ночное время может испытывать резкие, стреляющие, пульсирующие и жгучие боли, судороги икроножных мышц.

При сахарном диабете ноги болят из-за развития атеросклероза, вследствие которого остается слишком узкий просвет в кровеносных сосудах. Ткани ног получают недостаточно крови, кислорода и питательных веществ, посылают сигналы в виде боли. Эта боль может возникать как в состоянии покоя, так и только во время ходьбы. Следствием такого нарушения трофики является формирование диабетической стопы. Кожа на ногах становится очень сухой, начинает шелушиться, а на стопах больных появляются глубокие мозоли и трещины. При этом из-за особенностей нарушения кровообращения ноги на ощупь остаются теплыми.

Спазмы кровеносных сосудов из-за гипогликемии (слишком низкого содержания глюкозы в крови) и гипергликемии (избыток глюкозы в крови) будут вызывать регулярную головную боль. К тому же, нарушение баланса глюкозы может влиять на настроение и повлиять на нарушение поведения и восприятия.

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Признаки диабета можно заметить во время визуального осмотра полости рта и по жалобам на работу желудочно-кишечного тракта: У больного диабетом язык становится ярко-красного цвета и часто увеличен в размерах. Из-за сухости и нарушения микрофлоры на поверхности языка могут образовываться болезненные трещины и эрозии, а также возникают грибковые поражения слизистой в виде покраснения и появления плотного серо-белого налета на спинке языка.

Также пациенты часто сталкиваются с понятием «диабетического живота». Сахарный диабет может сопровождаться болями в животе из-за того, что в кишечнике происходит повышенное газообразование. Больные постоянно жалуются на «вздутый» живот (метеоризм), который приводит к довольно неприятному распиранию в брюшной полости и вызывает болезненные ощущения.

Помните, что любая самодиагностика и самолечение без вердикта врача небезопасны для здоровья. Если вы обнаружили те или иные признаки сахарного диабета, не стоит паниковать. Своевременный визит к врачу развеет ваши сомнения, а простой анализ крови поможет определить дальнейшие шаги, убережет здоровье, а может и жизнь.

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