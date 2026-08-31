Яйца после 60: эксперты наконец-то рассказали, действительно ли их стоит есть

Польза яиц для пожилых людей / © pexels.com

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Впрочем, современный взгляд на этот продукт значительно изменился. Эксперты по питанию отмечают, что для большинства людей яйца могут быть полезной частью сбалансированного рациона даже в старшем возрасте. Они содержат качественный белок, витамины, селен, холин и другие важные питательные вещества.

Почему яйца особенно полезны после 60 лет

С возрастом организм постепенно теряет мышечную массу, а поддерживать ее становится все труднее. Поэтому достаточное количество белка в рационе имеет большое значение.

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Яйца является доступным и удобным источником полноценного белка. Они могут помочь разнообразить меню и дополнить рацион другими белковыми продуктами — рыбой, бобовыми, молочными продуктами и нежирным мясом.

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Кроме белка, яйца содержат:

холин, участвующий в работе нервной системы;

витамин B12, важный для нормального функционирования организма;

витамин D;

селен;

лютеин и зеаксантин — вещества, связанные со здоровьем глаз.

Особое внимание специалисты обращают на холин. Это питательное вещество необходимо для выработки нейромедиаторов, поэтому яйца могут быть полезным дополнением к рациону, поддерживающему работу мозга и когнитивные функции. В то же время, ни один отдельный продукт не может гарантировать защиту от возрастных заболеваний.

А как же холестерин

Именно из-за холестерина желток долгое время имел плохую репутацию. Однако современные исследования показывают, что для многих людей уровень холестерина в крови зависит не только от количества холестерина в пище.

Большую роль играет общий рацион, в том числе количество насыщенных жиров. Поэтому вареное яйцо с овощами — совсем не то же, что яйца, жареные на большом количестве масла и поданные вместе с беконом или колбасой.

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Это не значит, что количество яиц вообще не имеет значения. Если у человека повышенный уровень холестерина, сердечно-сосудистые заболевания или другие особенности здоровья, оптимальное количество продукта лучше обсудить с врачом.

Нужно ли отказываться от желтка

Многие едят только белок, считая желток вредным. Однако именно в желтке содержится значительная часть питательных веществ яйца, в частности, холин, витамин D и другие важные компоненты. Для большинства людей нет необходимости автоматически отказываться от желтка, если врач не рекомендовал другое.

Как лучше есть яйца после 60 лет

Важное значение имеет не только продукт, но и способ его приготовления.

Более полезными вариантами могут быть:

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вареные яйца;

яйца пашот;

омлет с большим количеством овощей;

запеченные яйца;

яичница или скрембл с минимальным количеством добавленного жира.

А вот регулярное сочетание яиц с большим количеством бекона, колбас, масла или других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может снизить пользу такого завтрака.

Также людям постарше следует помнить о безопасном приготовлении пищи. После 65 лет риск более тяжелого течения пищевых инфекций выше, поэтому яйца рекомендуют хорошо термически обрабатывать.

Так стоит ли есть яйца после 60

Для большинства людей ответ — да. Яйца могут быть питательной частью рациона после 60 лет, ведь снабжают организм белком и рядом важных нутриентов.

Главное — смотреть на свой рацион в целом. Один продукт не способен самостоятельно сделать питание здоровым или, напротив, испортить его. Значительно важнее регулярно есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, источники белка и полезные жиры и не злоупотреблять ультраобработанной пищей.

Если есть проблемы с уровнем холестерина или сердечно-сосудистые заболевания, вопрос о том, сколько яиц можно есть именно вам, лучше решать вместе с врачом.

FAQ

Можно ли есть яйца каждый день после 60 лет?

Для многих здоровых людей умеренное употребление яиц может являться частью сбалансированного рациона. Однако конкретное количество зависит от общепита, состояния здоровья и рекомендаций врача. Особенно это важно для людей с нарушениями липидного обмена или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Повышают ли яйца холестерин?

Яйца содержат пищевой холестерин, однако его влияние на уровень холестерина в крови может отличаться в зависимости от человека и общего рациона. Современные данные также указывают на важную роль насыщенных жиров в повышении уровня LDL-холестерина. Поэтому важно учитывать не только количество яиц, но и то, с чем и как часто вы их едите.

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