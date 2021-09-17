Эти 11 продуктов нельзя замораживать ни в коем случае

Эти 11 продуктов нельзя замораживать ни в коем случае

Какие продукты нельзя замораживать и почему?

Заморозить фрукты-ягоды на зиму — прекрасная идея! Все, что вам понадобится — удобная емкость или пакеты для заморозки и морозильная камера. Однако, есть продукты, которым заморозка противопоказана, поскольку от этого они могут испортиться или стать опасными для здоровья.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов, профессор Университета Центральной Флориды Кевин Мерфи составил список из 10 продуктов, которые не стоит замораживать ни при каких обстоятельствах.

Бутылки с вином, жидкость в стеклянных банках

Жидкость имеет большую плотность, чем лед, и при замораживании стекло может лопнуть. Это относится к любой жидкости.

В процессе заморозки емкость с жидкостью может треснуть или даже взорваться. То же касается пластиковых контейнеров, которые не оставляют свободного пространства для расширения жидкости.

Поэтому если вы положили в морозилку бутылку шампанского и забыли о ней, не нужно ее размораживать под теплой водой или грея в руках. Поставьте на нижнюю полку холодильника и лучше сбегайте за новой, потому что эта вам не понадобится еще несколько часов.

Также читайте Популярные продукты укрепят ваш иммунитет — рекомендует диетолог

Яйца

Мерфи рекомендует не морозить сырые яйца. Они могут лопнуть в морозильной камере.

"Твердые тела при охлаждении сжимаются. В отличие от них, вода при замораживании увеличивается в объеме. Поэтому, как только яйца достигнут точки замерзания, они могут взорваться", — пояснил нам профессор.

Зеленые листовые овощи

Если заморозить и потом разморозить зеленый салат, он потеряет хруст. Мороз разрушит структуру листовых зеленых овощей и приведет к тому, что они потеряют свою свежесть.

В морозильнике салат из хрустящего превратится в мягкий, вялый, черный и непригодный для использования.

Свежие овощи и фрукты при ненадлежащей температуре

Для правильной заморозки свежих фруктов и овощей нужна низкая температура, поэтому, если есть возможность, отрегулируйте свою морозильную камеру от -18 °C и подготовьте продукты должным образом.

Как подготовить фрукты и ягоды к замораживанию

Некоторые фрукты и ягоды перед замораживанием необходимо очистить и порезать:

Ежевику, голубику и малину можно замораживать целиком.

Вишни проще будет использовать, если достать перед замораживанием косточку.

Персики, сливы и нектарины должны быть очищены, разрезанные, а косточка вынута.

Перед замораживанием клубники, необходимо избавить ее от зеленых хвостиков и разрезать пополам.

Простой способ заморозки ягод и фруктов

Убедитесь, что все ягоды и фрукты, которые вы отобрали для заморозки, спелые и без повреждений. Промойте ягоды и фрукты прохладной водой и дайте обсохнуть Положите ягоды или порезанные фрукты в один слой на противень. Выберите противень, который поместится в вашу морозильную камеру. Поместите противень в морозильник. Ягоды и фрукты должны стать твердыми, обычно для этого нужно пару часов, но можно оставить их в морозилке на ночь. Переложите ягоды и фрукты в пакеты Zip-Lock для хранения, изгоняя побольше воздуха из пакета перед тем, как запечатать его. Храните замороженные ягоды и фрукты в морозильной камере до момента использования. В замороженном виде они могут храниться до 6 месяцев (или год, если у вас есть автономный морозильник).

замороженные ягоды

Повторно размороженное мясо, рыба или птица

Замораживание мяса вдруг может привести к ухудшению качества и увеличение потенциала роста бактерий.

Производители обычно замораживают мясо при температуре минус 60 градусов Цельсия, чтобы убить паразитов. При этом температура мяса снижается очень быстро, и клетки в нем не взрываются. Замораживая мясо при стандартной температуре морозильника — до -18 градусов, вы делаете его жестким и невкусным. Кроме того, это настоящее раздолье для микробов, которые выживают при температуре в морозильнике.

К тому же при повторном замораживании мясо теряет очень много влаги, поскольку клетки внутри него взрываются.

жареные продукты

Если у вас остались крылышки или картофель фри, не спешите их замораживать. Низкая температура в морозильной камере приведет к тому, что жареные продукты потеряют свою вкусную корочку.

Замороженные продукты, которые были предварительно обжаренные, плохо разогреваются.

Getty Images

Молоко, сметана, йогурт

По данным Международного консорциума по геномики молока, молоко может быть заморожено на срок от одного до трех месяцев. Хотя, как показывает Мерфи, молоко или другой молочный продукт вряд ли останутся такими же, какими они были до замораживания.

«Как только вы разморозить эти молочные продукты, они разделятся на воду и кусочки густой массы», — сказал Мерфи.

сырой картофель

Картофель плохо переносит заморозку. Вы просто получите мучнистый, зернистый, плохой вкус.

К картофелю добавим овощи, содержащие много воды. Их также нельзя замораживать.

Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, а также такие фрукты, как яблоки, груши и некоторые другие.

Кофе в зернах или молотый

Кофейные зерна пропитаются влагой и приобретут неприятный вкус и запах, потому что поглотят запахи и влагу из других продуктов, которые лежат в морозильной камере

Соусы и подливы

Речь идет о блюдах, при приготовлении которых используется крахмал или муку, а также о соусы на основе куриных яиц. Такие сложные блюда непременно распадутся на слои и вернуть их в однородное состояние уже вряд ли получится.

сыр

Твердый сыр в морозилке не испортится.

После размораживания продукт приобретет рыхлую структуру и быстро начнет рассыпаться на кусочки.

С мягкими сырами может возникнуть другая проблема. В них содержится много жидкости, которая при минусовой температуре кристаллизуется, избавляя сыр гладкости и однородности.

Читайте также: Чернослив предотвращает сердечный приступ: новые факты о пользе сушеной сливы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку