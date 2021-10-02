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Йогурт и сыр полезны для сердца — эксперты назвали лучшие виды молочных продуктов

Йогурт и сыр полезны для сердца — эксперты назвали лучшие виды молочных продуктов

pixabay.com

При этом молока в списке нет.

Тем, кто имеет проблемы с сердцем или стремится укрепить его здоровье, часто советуют есть нежирные молочные продукты, но новые исследования в PLOS Medicine доказывают обратное.

Исследователи привлекли к эксперименту 4 150 мужчин и женщин в возрасте 60 лет — возрастную группу с высоким риском для здоровья сердечно-сосудистой системы.

В течение 16 лет люди делились информацией о своем питании и образе жизни, а также периодически делали анализы крови, которые позволяли исследователям отслеживать уровень жирных кислот.

Ученые установили, что люди с высоким уровнем молочного жира в крови имеют низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сейчас медики проводят дополнительные исследования, но результаты предыдущих красноречивы. 

"Молочные продукты с высоким содержанием жира могут быть частью здорового питания, особенно если вы делаете акцент на некоторых из них", — говорит старший научный сотрудник Института глобального здоровья Джорджа Матти Марклунд.

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Credits

Например, несладкий цельномолочной йогурт будет гораздо полезнее для вашего здоровья, чем обезжиренный, но сладкий йогурт. Он добавил, что кисломолочные продукты могут быть более полезными по сравнению с маслом или молоком.

"Выбирая молочные продукты, учитывайте содержание жира", — добавляет он.

Жирные кисломолочные продукты и сыры обычно содержат больше питательных веществ, чем их нежирные аналоги. Но это не значит, что вам следует загружать холодильник продуктами с высоким содержанием жира для укрепления сердца.

Зато имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что отказываться от них не требуется.

Кстати, что касается здоровых жиров, то, например, морепродукты и орехи их также содержат.

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